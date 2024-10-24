Общественная палата объявила шорт-лист премии «Сообщество»

Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ
Объявлены претенденты на премию Общественной платы России «Сообщество». Как заявили в пресс-службе палаты, цель проведения премии – выявить лучшие практики гражданской активности и повысить вовлечённость россиян в общественную деятельность.
Заявки на участие в премии подали более 900 человек в восьми номинациях. Среди них – граждане России, НКО, общественные организации, зарегистрированные на территории страны, деятельность которых направлена на повышение качества жизни россиян и усиление гражданского общества.
Список номинантов премии можно найти на сайте.
Далее экспертный совет путём голосования выберет по одному победителю в каждой номинации. Их имена объявят на торжественной церемонии, которая состоится 2 ноября на итоговом форуме Общественной палаты «Сообщество» в Москве.
Форум «Сообщество» пройдёт 1 и 2 ноября в кластере «Ломоносов» в Москве по адресу Раменский бульвар, д. 1. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация участников.
Программа форума, перечень мероприятий и состав спикеров опубликованы на официальном сайте форума «Сообщество».
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Список номинантов премии можно найти на сайте.
Далее экспертный совет путём голосования выберет по одному победителю в каждой номинации. Их имена объявят на торжественной церемонии, которая состоится 2 ноября на итоговом форуме Общественной палаты «Сообщество» в Москве.
Форум «Сообщество» пройдёт 1 и 2 ноября в кластере «Ломоносов» в Москве по адресу Раменский бульвар, д. 1. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация участников.
Программа форума, перечень мероприятий и состав спикеров опубликованы на официальном сайте форума «Сообщество».
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Лора Луганская