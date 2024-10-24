Общественная палата представит на форуме доклад о состоянии гражданского общества

Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ
Члены Общественной палаты России завершают подготовку проекта Доклада о состоянии гражданского общества за 2024 год. Документ презентуют на пленарном заседании форума «Сообщество», который пройдёт в Москве 1 и 2 ноября, сообщили в пресс-службе палаты.
Доклад представляет собой исследование, основанное на анализе социально значимых и актуальных направлений деятельности Общественной палаты. Тематические разделы представят члены профильных комиссий ОП РФ.
В докладе будет представлена также актуальная статистика по тематике и количеству обращений граждан, поступивших в палату за текущий год.
Итоговый форум «Сообщество» пройдёт в кластере «Ломоносов» в Москве по адресу Раменский бульвар, д. 1. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация участников.
Тема форума – «Россия-2030: общественные инициативы для нового времени».
Программа форума, перечень мероприятий и состав спикеров опубликованы на официальном сайте форума «Сообщество».
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«В докладе мы представляем характеристики развития гражданского общества в стране за уходящий год. Выработать позицию и отразить её в документе помогают данные социологических исследований, практические наблюдения и результаты рейтингов. Рейтинги Общественной палаты стали её уникальными продуктами, позволяющими не только измерить состояние различных институтов гражданского общества, но и увидеть их активность во всех регионах страны», – сказала председатель комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова.
В докладе будет представлена также актуальная статистика по тематике и количеству обращений граждан, поступивших в палату за текущий год.
«Можно говорить об устойчивой тенденции роста количества таких обращений. Это показывает повышение доверия к палате как к институту, оперативно и чутко реагирующему на проблемы россиян. Одним из главных направлений нашей деятельности в 2024 году стала работа с обращениями жителей новых регионов. В основном они связаны с пенсионным обеспечением, подтверждением инвалидности и другими вопросами социальной защиты», – рассказала глава комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова.Среди ключевых моментов доклада – совершенствование законодательства об общественном контроле.
«За прошедший год были проведены проверки, охватывающие такие важные сферы, как безопасность дорожного движения и качество городской инфраструктуры. Результаты этой работы направлены на улучшение реальной жизни граждан и разработку более эффективных практик государственного управления», – отметила председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Галина Дзюба.По окончании пленарного заседания, на котором будет представлен проект доклада, участники смогут внести предложения в текст документа. Его окончательная версия будет представлена президенту России.
Итоговый форум «Сообщество» пройдёт в кластере «Ломоносов» в Москве по адресу Раменский бульвар, д. 1. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация участников.
Тема форума – «Россия-2030: общественные инициативы для нового времени».
Программа форума, перечень мероприятий и состав спикеров опубликованы на официальном сайте форума «Сообщество».
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Лора Луганская