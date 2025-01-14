Жителям Подмосковья рассказали, как законно поставить видеокамеру в подъезде

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Установка системы видеонаблюдения в подъезде многоквартирного дома – один из эффективных способов обеспечить безопасность. В пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали, как сделать это законно.
Закон не запрещает устанавливать камеру. Однако при этом необходимо учитывать права соседей на частную жизнь.
Следующий этап – заключение договора с обслуживающей компанией. Если установка ведётся через управляющую компанию, нужно подписать договор с ней.
Кроме того, при установке видеокамеры нужно обязательно учитывать закон о защите персональных данных. Записи нельзя использовать в личных целях.
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«Первый этап установки видеокамеры – получение согласия большинства жильцов дома. Для этого необходимо провести общее собрание собственников. Далее следует выбрать место установки. Камера должна быть направлена только на общие зоны. Помимо этого, нужно помнить, что скрытое видеонаблюдение запрещено», – отметили в ведомстве.
Следующий этап – заключение договора с обслуживающей компанией. Если установка ведётся через управляющую компанию, нужно подписать договор с ней.
Кроме того, при установке видеокамеры нужно обязательно учитывать закон о защите персональных данных. Записи нельзя использовать в личных целях.
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Лора Луганская