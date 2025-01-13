В 130 подмосковных домах в новогодние праздники устранили засоры канализации

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Засоры канализации за праздничные дни устранили более чем в 130 многоквартирных домах Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Состояние инженерных систем в многоквартирном доме – основа комфортной жизни и соблюдения санитарных норм. Управляющая компания обязана регулярно проверять канализацию и устранять засоры. Под контролем инспекторов министерства за прошедшие праздники, с 29 декабря по 8 января, представители управляющих организаций устранили засоры в общедомовой системе водоотведения более чем 130 МКД региона», – отметили в ведомстве.Среди главных причин засоров в министерстве назвали неправильную утилизацию отходов.
«Выброшенные остатки пищи, влажные салфетки и другие предметы, не предназначенные для слива, приводят к образованию пробок. Ещё одна причина – износ труб. Со временем они могут потерять проходимость. Последствиями становятся затопления в подвалах и на первых этажах зданий, неприятный запах», – добавили в Минчистоты.
Если жильцы заметили засор или затруднения в отводе воды, они должны обратиться в свою управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу через портал.
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Лора Луганская