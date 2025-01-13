Жителям Подмосковья рассказали, как правильно утилизировать новогодние игрушки

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Отслужившие свой срок новогодние игрушки и украшения можно утилизировать так, чтобы максимально снизить вред для природы. Советы по этой теме дали жителям Московской области специалисты регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Прежде всего, нужно подготовить предметы к утилизации: из электрических гирлянд вынуть батарейки, а с подарочных упаковок убрать все фольгированные и пластиковые элементы. Далее в синий контейнер (на переработку) идут бумажные гирлянды, бумажная упаковка и стеклянные игрушки. А в серый контейнер отправляется мишура, пластиковые игрушки, подарочные упаковки с блёстками и фольгированные гирлянды», — говорится в сообщении.Отмечается, что электрические гирлянды собирают в пунктах приёма электроники и электротехники.
Кроме того, ненужный новогодний декор можно привести на любую площадку «Мегабак».
Читайте также:
В Подмосковье наградили победителей детского конкурса экопроектов
В Подмосковье с начала января вывезли более миллиона кубометров отходов
Сервис вывоза ненужных вещей обслужил в праздники более 100 жителей Подмосковья
Лев Каштанов