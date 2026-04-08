Общественные территории в Кемерове обработают от клещей

08 апреля 2026, 15:55

В Кемерове в ближайшее время планируется обработать от клещей все общественные территории. Об этом сообщили в городской администрации.





Отмечается, что обработка будет проводиться в два этапа. Отраву будут распылять до 12 мая при подходящих погодных условиях. Всего планируется охватить 451,15 гектаров. Это скверы, кладбища и прилегающие территории.





«Также обработают популярные точки города: парк имени Жукова, линейный парк бульвара Строителей, Кузбасский парк, часть территории Рудничного бора, лесной массив у микрорайона Серебряный бор, Березовая роща в Кировском и другие зеленые зоны города», — пишет «Сiбдепо».