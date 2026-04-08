В Московской области зафиксировали 25 обращений по поводу укусов клещей

08 апреля 2026, 14:20

В Подмосковье зарегистрировали 25 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. Это ниже аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Московской области.





Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в регионе не зарегистрировали.

«Эпидемиологическая обстановка по инфекциям, связанным с присасыванием клещей, находится на постоянном контроле подмосковного управления Роспотребнадзора. Проводится вакцинация против клещевого энцефалита. Уже привито более 5000 человек, в том числе около 3000 детей», – отметили в ведомстве.