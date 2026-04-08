В Московской области зафиксировали 25 обращений по поводу укусов клещей
В Подмосковье зарегистрировали 25 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. Это ниже аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Московской области.
Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в регионе не зарегистрировали.
«Эпидемиологическая обстановка по инфекциям, связанным с присасыванием клещей, находится на постоянном контроле подмосковного управления Роспотребнадзора. Проводится вакцинация против клещевого энцефалита. Уже привито более 5000 человек, в том числе около 3000 детей», – отметили в ведомстве.В Роспотребнадзоре Подмосковья пояснили, что вакцинируют с профилактической целью в основном граждан, отъезжающих на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории. Прививают также лиц из профессиональных групп риска, работающих в природных биотопах.
В ведомстве добавили, что запланировано проведение акарицидных обработок на площади более 5000 гектаров.