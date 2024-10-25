Общественник Амосов объяснил прогнозы роста цен на такси в Москве

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Председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов заявил, что цены на такси к концу года действительно могут вырасти в Москве до 30% из-за высокого спроса на такой вид транспорта.
«Честно было бы назвать подорожание на 30-40%. С начала года уже есть подорожание уже на 15-20% в Москве и области. Агрегатор списывает это на повышенный спрос и нехватку водителей», — пояснил в беседе с Pravda.Ru специалист.
А в пресс-службе Роскачества автомобилистам напомнили о том, что основным показателем смены автошин является температура воздуха.
«Рекомендуется менять летние шины на зимние, когда среднесуточная температура стабильно опускается до 4°C. Это важно, потому что даже при сухой дороге на морозе летние шины не смогут обеспечить безопасное вождение», — приводит RT сообщение Роскачества.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что не получала информации о повышении тарифов на услуги «Яндекс Такси».
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