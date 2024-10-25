В ГОСТ об автомобильных номерах внесут изменения об изображении триколора

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До конца 2024 года в ГОСТ об автомобильных номерах введут корректировки об изображении российского флага. Об этом сообщили в Госавтоинспекции (ГАИ), передаёт «Парламентская газета».
Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник пожаловался, что на российских дорогах стало появляться всё больше автомобилей, на номерах которых отсутствует триколор. ГАИ ответила на письмо чиновника.
Госавтоинспекция отметила, что технический комитет по стандартизации проводит работу по внесению изменений в госстандарт. Завершатся эти работы до конца этого года.
В настоящее время в ГОСТе прописано, что на номере должна быть надпись RUS. А вот изображение российского флага является дополнительным, но не обязательным. Новыми поправками ГАИ закрепит обязательное наличие триколора на госномерах.
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Госавтоинспекция отметила, что технический комитет по стандартизации проводит работу по внесению изменений в госстандарт. Завершатся эти работы до конца этого года.
В настоящее время в ГОСТе прописано, что на номере должна быть надпись RUS. А вот изображение российского флага является дополнительным, но не обязательным. Новыми поправками ГАИ закрепит обязательное наличие триколора на госномерах.
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Анастасия Чинкова