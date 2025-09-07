Общественник Бражко выступил против продажи энергетиков по низкой цене

07 сентября 2025, 17:39

Фото: iStock/Stockah

Энергетики нельзя продавать по низкой цене. Так считает руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко.





Ранее стало известно, что в России запланировали эксперимент по онлайн-продаже энергетиков и российских вин с возрастными ограничениями по биометрии. Власти рассматривают данный проект как меру борьбы с серым рынком продажи алкоголя.



По словам эксперта, необходимо проводить работу не только с легальным сектором алкоголя, но и с нелегальным. Делается это для повышения показателей продолжительности жизни россиян, поскольку в продаже есть спиртные жидкости низкого качества, рассчитанные на потребителя с низким уровнем дохода.





«От увеличения потребления винодельческой продукции никаких акцизов мы не получим, но, если не переводить население с одного алкоголя на другой, мы не сможем закладывать виноградники, получать больше собственной продукции», — отметил Бражко в разговоре с Общественной Службой Новостей.