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Общественник Гаспарян раскрыл, как создавать воспитательный контент в соцсетях

Общественник Гаспарян предложил привлекать к созданию контента звёзд
28 октября 2024, 19:35
Фото: iStock/Rawpixel

Фото: iStock/Rawpixel

Первый зампредседателя Комиссии ОП РФ по просвещению и воспитанию Армен Гаспарян заявил, что эффективный воспитательный контент для молодёжи в соцсетях можно создавать, привлекая интересных для аудитории публичных популярных личностей.
«Если этот контент, например, какой-нибудь курс, будет озвучивать человек, который молодёжи не важен, то никакого прока от этого не будет. Просто будет поставлена галочка, что работы проведены. Но нам же нужен результат. Поэтому здесь надо исследовать целевую аудиторию, понимать, кто им интересен, и привлекать этих людей», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Гаспарян.

Также он отметил, что молодёжной политикой страны должны заниматься преимущественно молодые люди.



А председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров заявил, что расписание уроков в российских школах должно регулироваться учебными заведениями и Министерством просвещения.

«Многие уроки раньше объединяли, было по 2 урока физкультуры в один день. Если лыжная подготовка, то пока добежал, пока переоделся, в школе или мокрый, или какой-нибудь сидишь. Для всех это было плохо. Такие нюансы. Но это должно регулировать конкретно учебное заведение и Министерство просвещения — соответствующими структурами, органами», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Нестеров.

Ранее сообщалось, что в подмосковные школы с начала года привлекли более 2,3 тыс. учителей.

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Петербургский суд арестовал замглавы полиции за избиение горожанина
Суд поместил в СИЗО замначальника полиции за избиение петербуржца
28 октября 2024, 19:58

Фото: iStock/ nito100

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга взял под арест до 25 декабря заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Центральному району города Руслана Сентемова, информирует объединенный Телеграм-канал судов Петербурга.
Находясь при исполнении своих служебных обязанностей, подозреваемый избил собственника магазина, расположенного на углу Миллионной улицы и набережной реки Мойки. Пострадавший получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы.

«Октябрьский районный суд... рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Руслана Сентемова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.а ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий – ред.)... Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Сентемову стражу по 25.12.2024», — говорит судебная пресс-служба.

26 октября в субботу Сентемов был задержан. В тот же день ему предъявили обвинение.

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«Вернутся к кормушке»: Лоза заявил, что между артистами, покинувшими Россию из-за СВО, есть разница
Лоза про уехавших после начала СВО артистов: вернутся те, кто тихо переждал
28 октября 2024, 18:53

Фото: Юрий Лоза (РИА Новости/Валерий Мельников)

Народный артист РФ Никита Михалков сообщил, что российские фанаты уехавших за рубеж деятелей культуры поняли, что их любовь была не взаимна. Режиссер считает, что уехавшие артисты на самом деле «любили свою славу», а не поклонников.
Музыкант, певец Юрий Лоза в беседе с «Радио 1» поделился своим мнением об уехавших заграницу после начала СВО деятелях культуры.

«Все люди разные, а артисты — тоже люди. Соответственно, и уезжали они по-разному. Кто-то по убеждениям, а кто-то просто переждать. Скажем, к Леонтьеву ни у кого нет претензий, потому что он уехал к себе в Америку и молчит. А некоторые покинули страну и начали вещать из-за бугра, считая лишь себя истинными патриотами. Причём, не особо разбираясь в политике, международной обстановке и перспективах развития современного общества», — сказал музыкант.

Он добавил, что люди, наговорившие лишнего, имеют мало шансов вернуться на прежний уровень популярности.

«А те, кто тихо отсиделись за рубежом, вполне могут опять вернуться к родной кормушке», — сообщил Юрий Лоза.

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Астроном раскрыл, когда москвичи увидят полярное сияние
Астроном Богачев: полярное сияние появится на небе Москвы 30 октября
28 октября 2024, 18:52

Фото: iStock/ unaz

Москвичи смогут увидеть полярное сияние в небе над столицей 30 октября, делится профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.
«Наша планета, действительно, в очередной раз столкнулась с солнечной активностью, но на данный момент бури, обрушившиеся на Землю, имеют умеренный характер. По моим оценкам, эти бури достигнут своего пика к середине текущей недели. По сути, те события, которые мы наблюдаем, — это только начало. Конечно, сегодня никаких полярных сияний точно не будет. Но в среду, когда магнитные бури станут сильнее, вероятность сияний в европейской части страны увеличится», — рассказал учёный.

Ранее сообщалось, что с 28 октября на Земле начинается магнитная буря. Она и станет причиной появления полярного сияния на небе. В понедельник в 8:59 по московскому времени Кр-индекс (показатель, характеризующий магнитные бури) составлял пять единиц — это указывает на существенные возмущения геомагнитного поля Земли.

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#магнитные бури
#москва
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В Балашихе снесли ветхий деревянный дом начала ХХ
28 октября 2024, 18:44

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В Балашихе ликвидировали ветхое здание расселённого жилого дома. Дом № 7 находился на улице Зелёной, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры Московской области.
«Площадь двухэтажного деревянного дома 1912 года постройки составляла порядка 460 кв. м. Со временем снизились прочность и надёжность строительных конструкций. Было проведено расселение 15 жилых помещений. После этого строение пустовало. Затем дом включили в перечень объектов для ликвидации и провели демонтаж», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Участок освобождён от постройки и расчищен от строительного мусора.

По данным ведомства, всего на территории городского округа Балашиха выявлено 366 объектов незавершённого строительства. На сегодня снесено, достроено и приведено в соответствие 210, то есть 57% от общего количества.

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#снос
#подмосковье
#московская область
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У россиян выросли расходы на автотовары
28 октября 2024, 18:39

Фото: iStock/Oleh Bilovus

Аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» представил данные, согласно которым траты на автотовары у россиян за год увеличилась на 41%.
Отмечается, что средний чек на такие товары составил этой осенью 7,4 тыс. рублей.

«На увеличение среднего размера затрат на автотовары продолжает влиять ценовой фактор, связанный с усложнением логистических процессов, импортными поставками и недостаточным предложением при высоком спросе», — приводят «Известия» объяснения аналитиков.

А автомобилистов Кемерова предупредили о перекрытии дороги на одной из улиц города.

«На участке будут сосредоточены подготовительные работы по капитальному ремонту улицы: специалисты займутся фрезерованием асфальтного покрытия, устройством ливневой канализации и перекладкой коммуникаций», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы администрации города.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков заявил, что в России будет увеличиваться число должников по автокредитам.

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HR Султанова отметила скептицизм работодателей к четырехдневной рабочей неделе
28 октября 2024, 18:24

Фото: iStock/littlehenrabi

HR-специалист и карьерный консультант Зилина Султанова заявила, что в настоящее время большинство российских работодателей скептически относятся к идее внедрения четырехдневной рабочей недели.
При этом она признала, что в некоторых сферах четырехдневная рабочая неделя может быть эффективна и приемлема.

«Большинство российских работодателей скептически относятся к оплате равной полному окладу, при которой сотрудники будут работать только четыре дня. Но если мотивация измеряется в KPI, продуктивность сотрудников останется высокой, и они будут чётко выполнять его, я думаю, что четырехдневная неделя не будет проблемой. В некоторых сферах это будет приемлемо», — пояснила в беседе с «Известями» Султанова.

А аналитики сервиса hh.ru перечислили необычные вакансии, которые появились за октябрь в Кузбассе. Так, к ним они отнесли аквариумиста, которому следует чистить и продавать аквариумы, варщика косметических средств, в обязанности которого входит взвешивание, измельчение, плавление компонентов для производства, готовка косметической массы и контроль процесса, а также лакировщика.

«Последнему предстоит проводить работы по тушению пожаров и спасению людей. На должность рассматриваются кандидаты без опыта работы, но с высшим профессиональным образованием и годностью по состоянию здоровья к работе в средствах индивидуальной защиты», — приводит «Сiбдепо» комментарий аналитиков.

Ранее исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показало, что лишь 12% однозначно согласились бы на собеседование с нейросетью.

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Москвичам раскрыли, когда зима придёт в столицу
Синоптик Шувалов предрёк зиму в Москве уже в эти выходные
28 октября 2024, 18:07

Фото: iStock/AlexImages

Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов сообщил, что зимняя погода ожидает жителей Москвы уже в эти выходные – 2-3 ноября.
По его словам, резкое похолодание в столице ожидается уже к пятнице, 1 ноября. В беседе с «Москвой 24» он отметил, что кое-где даже появятся первые сугробы высотой 3-5 см.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также подтвердил изменение температурного фона к началу ноября в Москве.

«Воздушные массы будут перемещаться уже вот из холодного региона. В четверг температура начнёт понижаться, она будет в диапазоне 6-8°С. Начиная с пятницы — в пятницу, субботу и в воскресенье —ночные температуры от 0 до -5°С, а днём — около 0°С. Погода более облачная. Сейчас иногда будет солнышко появляться. Во второй половине недели существенно понижается давление», — пояснил в беседе с RT Шувалов.

Ранее Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявлял, что погода на этой неделе будет очень неспокойной.

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Подмосковные коммунальщики получили ещё более 50 единиц новой техники
28 октября 2024, 18:07

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

53 новых трактора отправились в 21 муниципалитет Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Передача ключей от спецтранспорта прошла в городском округе Домодедово. Технику вручили представители Минчистоты. 53 трактора отправились в Истру, Коломну, Солнечногорск, Ступино и ещ1 17 муниципалитетов. Самый большой объем техники поступил в Красногорск и Пушкинский городской округ. «Наращивание автопарка позволит коммунальщикам быстро и качественно справлять со своими задачами зимой. Это уже не первая выдача техники муниципалитетам. В середине октября мы передали 30 ГАЗелей и 56 мини-погрузчиков, а на прошлой неделе – свыше 60 экскаваторов-погрузчиков. Нам предстоит ещё выдать ломовозы и самосвалы. Всю работу планируем завершить в начале ноября», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как отметили в ведомстве, все модели оснащены навесным оборудованием. Это позволит незамедлительно приступить к расчистке проездов, общественных пространств и дворов от снега.

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#техника
#коммунальные службы
#подмосковье
#московская область
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#снег
#уборка
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Автоэксперт Кадаков предрёк рост должников по автокредитам
28 октября 2024, 17:56

Фото: iStock/Jinda Noipho

Главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков заявил, что в России будет увеличиваться число должников по автокредитам.
«Те покупатели, которые брали заёмные средства в последние месяцы ажиотажного спроса покажут состоятельность в обслуживании кредита только через время. Я прогнозирую, что доля необеспеченных кредитов будет расти. Впереди у нас интересные события, когда банки опять будут вынуждены забирать автомобили и реализовывать их. Закредитованность покупательской аудитории очень высокая, и обслуживать кредиты по таким ставкам очень тяжело», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кадаков.

Экономист Андрей Лобода заявил, что для недопущения просрочек по кредиту лучше всего планировать свой бюджет, откладывая ежемесячный платёж заранее на карту.

«Чтобы не допустить просрочки по автокредиту или любому другому кредиту, нужно обратиться в банк и попросить, чтобы вам за несколько дней до даты платежа по графику банк присылал смс или пуш-уведомление о том, что вам нужно не позднее такого-то числа внести платёж. Некоторые банки так поступают сами, даже без запроса от клиента», — добавил в беседе с RT Лобода.

Он отметил, что при невозможности обслуживать кредит можно договориться с банком о кредитных каникулах. Однако в этом случае понадобиться доказать, что вы попали в сложную, независящую от вас, жизненную ситуацию.

Ранее руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина заявляла, что банк при решении о выдаче ипотечного кредита не рассматривает не трудоустроенных граждан, поскольку у них нет подтверждённой платежеспособности.

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