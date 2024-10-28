Общественник Гаспарян раскрыл, как создавать воспитательный контент в соцсетях

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Первый зампредседателя Комиссии ОП РФ по просвещению и воспитанию Армен Гаспарян заявил, что эффективный воспитательный контент для молодёжи в соцсетях можно создавать, привлекая интересных для аудитории публичных популярных личностей.
«Если этот контент, например, какой-нибудь курс, будет озвучивать человек, который молодёжи не важен, то никакого прока от этого не будет. Просто будет поставлена галочка, что работы проведены. Но нам же нужен результат. Поэтому здесь надо исследовать целевую аудиторию, понимать, кто им интересен, и привлекать этих людей», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Гаспарян.
Также он отметил, что молодёжной политикой страны должны заниматься преимущественно молодые люди.
А председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров заявил, что расписание уроков в российских школах должно регулироваться учебными заведениями и Министерством просвещения.
«Многие уроки раньше объединяли, было по 2 урока физкультуры в один день. Если лыжная подготовка, то пока добежал, пока переоделся, в школе или мокрый, или какой-нибудь сидишь. Для всех это было плохо. Такие нюансы. Но это должно регулировать конкретно учебное заведение и Министерство просвещения — соответствующими структурами, органами», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Нестеров.
Ранее сообщалось, что в подмосковные школы с начала года привлекли более 2,3 тыс. учителей.
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