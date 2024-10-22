«Девочку надо спасать»: Пригожин прокомментировал наркотическую зависимость Глюк’oZы

Певица Глюк'oZа (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певицу Глюк'oZу (Наталью Чистякову-Ионову) оштрафовали на 5 тысяч рублей по статье об употреблении наркотиков и рецептурных препаратов, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Также ходят слухи, что из-за этой ситуации певица попала в черный список артистов для выступлений в новогодних телешоу.
Российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» высказался по поводу этих скандальных событий.
На вопрос про запущенность зависимости певицы Иосиф Пригожин ответить не смог.
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Российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» высказался по поводу этих скандальных событий.
«Про черный список не знаю. Мне ее очень жалко по-человечески. Я не могу понять родственников, которые не могут повлиять на ее состояние, потому что девочку надо спасать», — сказал продюсер.
На вопрос про запущенность зависимости певицы Иосиф Пригожин ответить не смог.
«Я с ней не живу, поэтому не знаю. Мы давно потеряли связь, я с ней не близок, мне трудно об этом говорить», — завершил разговор он.
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Анастасия Бондарева