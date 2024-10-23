Рэпера Гуфа задержали в Подмосковье за драку

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Рэпера Гуфа (Алексей Долматов) задержали за драку в подмосковной Апрелевке, сообщают Telegram-каналы Shot и Mash. По сведениям журналистов, исполнитель приставал к девушке во время стрима на трехтысячную аудиторию.
Зрители подтвердили, что исполнитель дрался с братом девушки, которому та позвонила, когда ей надоели приставания со стороны Гуфа.
Сам рэпер и его защита опровергают обвинения. Известно, что пострадавший обратился в полицию, сняв побои. Гуф в результате инцидента повредил руку, ударив оппонента в ухо, сказано в материалах. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
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Сам рэпер и его защита опровергают обвинения. Известно, что пострадавший обратился в полицию, сняв побои. Гуф в результате инцидента повредил руку, ударив оппонента в ухо, сказано в материалах. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, на что проверят поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова.
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Никита Кротов