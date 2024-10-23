Рэпера Гуфа задержали в Подмосковье за драку

На Ваганьковском кладбище был открыт памятник Александру Градскому, который ушел из жизни три года назад. Однако церемония прошла тайно. На ней присутствовали лишь молодая вдова певца Марина Коташенко и двое сыновей. О том, почему процесс установки мемориала затянулся и был скрыт от посторонних глаз расскажет «Радио 1».