Глюкоза вышла на связь после задержания в Шереметьево из-за скандала с наркотиками

Глюкоза (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) вышла на связь в Instagram* после скандала с наркотиками в столичном аэропорту Шереметьево.
По словам знаменитости, в аэропорту Шереметьево в ночь на 22 октября к ней подошли правоохранители, которые ждали именно ее и планировали задержание. Глюкоза выразила мнение, что «один влиятельный» человек написал на нее заявление, из-за которого ее и заподозрили в употреблении запрещенных веществ.
При задержании исполнительница включила камеру и попросила людей предъявить документы, однако те отказывались и просили выключить камеру, кадры публикует Telegram-канал SHOT.
В публикации Глюкоза поблагодарила свою защиту и сотрудников отдела аэропорта за поддержку.
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При задержании исполнительница включила камеру и попросила людей предъявить документы, однако те отказывались и просили выключить камеру, кадры публикует Telegram-канал SHOT.
«Я абсолютно вменяемая, усталая — да, но без каких-то мифических «признаков», которые выдумывают СМИ, без каких-то мифических «запрещенных веществ», — подчеркнула певица.
В публикации Глюкоза поблагодарила свою защиту и сотрудников отдела аэропорта за поддержку.
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Екатерина Коршунова