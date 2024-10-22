Глюкоза вышла на связь после задержания в Шереметьево из-за скандала с наркотиками

Строительный магнат Валентин Демчук инициировал судебный процесс против Арсения Шульгина — младшего сына известной певицы Валерии. Бизнесмен обратился в суд с иском о возврате средств по кредитному соглашению. На данный момент дело находится на рассмотрении в Тверском суде Москвы, а слушания назначены на 28 ноября. О том, как наследник звездной четы задолжал крупному предпринимателю расскажет «Радио 1».