Общественник Иванов призвал запретить продажу сигарет после 21:00

04 марта 2026, 12:52

Фото: iStock/FabrikaCr

Зампред Всемирного русского народного собора и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил ужесточить контроль за продажей табачной продукции в России. Об этом он заявил изданию «Абзац».