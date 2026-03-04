Общественник Иванов призвал запретить продажу сигарет после 21:00
Зампред Всемирного русского народного собора и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил ужесточить контроль за продажей табачной продукции в России. Об этом он заявил изданию «Абзац».
Иванов призвал расширить зоны, где продажа сигарет будет запрещена. По его мнению, табачную продукцию следует полностью убрать из мест массового скопления людей — парков, скверов, набережных, а также территорий возле спортивных и культурных центров.
Иванов отметил, что дети не должны видеть витрины с сигаретами по пути на прогулку или в секции. Кроме того, он поддержал введение единого федерального ограничения на продажу табака в вечернее и ночное время.
В частности, общественный деятель предложил запретить продажу табачной продукции после 21:00. По его словам, такая мера поможет защитить молодежь и снизить общий уровень курения в стране.
Читайте также: