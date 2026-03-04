Супруги из Новосибирска застряли в Дубае без денег и помощи

04 марта 2026, 11:57

Фото: iStock/NiseriN

Супружеская пара из Новосибирска не может вылететь из Дубая, при этом авиакомпания S7 не оказала им обещанной помощи, а рейс в Россию переносили уже дважды.





По словам девушки, вылет в Россию должен был состояться 3 марта. В S7 пообещали, что в случае отмены рейса всех пассажиров разместят в гостиницах и обеспечат питанием.





«Я понадеялась, была спокойна, тем более слышала, что другим людям, кто не улетел этой авиакомпанией, предоставили жильё, всё хорошо было», — рассказала Алена в разговоре с Om1 Новосибирск.