Супруги из Новосибирска застряли в Дубае без денег и помощи
Супружеская пара из Новосибирска не может вылететь из Дубая, при этом авиакомпания S7 не оказала им обещанной помощи, а рейс в Россию переносили уже дважды.
По словам девушки, вылет в Россию должен был состояться 3 марта. В S7 пообещали, что в случае отмены рейса всех пассажиров разместят в гостиницах и обеспечат питанием.
«Я понадеялась, была спокойна, тем более слышала, что другим людям, кто не улетел этой авиакомпанией, предоставили жильё, всё хорошо было», — рассказала Алена в разговоре с Om1 Новосибирск.
Их рейс перенесли на 4 марта. Представитель S7 в Дубае обещал помочь и перестал выходить на связь. Тем временем вылет уже перенесли на 5 марта. Полдня новосибирцы ждали ответа от авиакомпании. В итоге они разместились за свой счет. Супруги отметили, что обстановка постепенно налаживается и они ждут вылета в Россию.
Ранее в S7 Airlines сообщали, что в Дубае находятся более 800 пассажиров с билетами на рейсы в Новосибирск с 28 февраля по 4 марта. Всем, кто обратился, компания продлила размещение в отелях до 4 марта и организовала бесплатное трехразовое питание. Однако там уточнили, что в каких-то случаях возможны накладки. На родину первыми отправляют тех пассажиров, которые должны были вылететь 28 февраля.