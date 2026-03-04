Достижения.рф

В Санкт-Петербурге запретили продавать бензин несовершеннолетним

Фото: iStock/bizoo_n

В Санкт-Петербурге запретили продавать бензин несовершеннолетним. Соответствующее решение оперативного штаба подписал губернатор Александр Беглов.



Ограничение будет действовать с 9 марта по 31 декабря 2026 года. В этот период на всех автозаправочных станциях города запрещается отпускать нефтепродукты в любую тару лицам младше 18 лет.

В администрации города отметили, что мера вводится для усиления безопасности и снижения рисков использования горючих материалов несовершеннолетними в деструктивных целях. Контролировать соблюдение запрета обязаны компании, которые эксплуатируют АЗС в Петербурге.

Подобные ограничения уже действуют в Татарстане и Волгоградской области. В Пензенской области они вступили в силу в ноябре, а в ряде других регионов планируется их введение в 2026 году.

Иван Мусатов

