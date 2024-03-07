В Подмосковье 8 марта в парках будут бесплатно угощать горячим чаем

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Вкусная еда и горячий чай ждут жителей Подмосковья 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В парках будут проводить праздничные мероприятия, в рамках которых женщины получат теплые поздравления и угощение горячим чаем из самовара с ароматными баранками.
Стоит отметить, что также в парках будет концертная и развлекательные программы.
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«В Сергиевом Посаде на территории парка «Скитские пруды» работают фудтраки с вкусными хот-догами, выпечкой и горячей кукурузой. Посетители также смогут перекусить в семейном кафе «Панорама». Детский городок «Сказочный» и парк «Ивановские пруды» в Красногорске приглашают всех желающих на ярмарку мастеров «Для любимой». Для всех желающих работают мини кафе с большим выбором горячих напитков, сладостей и сытных блюд», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева