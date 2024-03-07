В парке Серпухова 8 марта устроят раздачу цветов и мастер-класс по танцам

Психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли считает, что если партнер ведет себя слишком нежно или грубо в сексе, стоит с ним честно поговорить. Такой совет она дала читательнице, которая пожаловать на сексуальную жизнь. Об этом пишет The Guardian.