В парке Серпухова 8 марта устроят раздачу цветов и мастер-класс по танцам

Фото: Фотобанк МО/Александр Манзюк
Праздничную программу подготовили для посетителей парка «Питомник» в городском округе Серпухов в честь Международного женского дня, сообщает пресс-служба Мособлпарка.
«В пятницу, 8 марта, в парке проведут акцию по вручению цветов «Вам, любимые!» — она начнётся в полдень. В это же время рядом со сценой будет организована выставка фотографий «Секреты красоты», — говорится в сообщении.Гостей праздника также ждёт танцевальный мастер-класс в 13:00. А в 14:00 начнёт работу творческая мастерская по созданию парфюмерных композиций.
Ранее сообщалось, что в преддверии 8 Марта в красногорском филиале Музея Победы открывается выставка «Женский день». В экспозицию вошли предметы обихода и украшений женщин Советского Союза 20-40-х годов XX века. Выставка будет работать до 17 марта.
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