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В парке Серпухова 8 марта устроят раздачу цветов и мастер-класс по танцам

07 марта 2024, 09:39
Фото: Фотобанк МО/Александр Манзюк

Фото: Фотобанк МО/Александр Манзюк

Праздничную программу подготовили для посетителей парка «Питомник» в городском округе Серпухов в честь Международного женского дня, сообщает пресс-служба Мособлпарка.
«В пятницу, 8 марта, в парке проведут акцию по вручению цветов «Вам, любимые!» — она начнётся в полдень. В это же время рядом со сценой будет организована выставка фотографий «Секреты красоты», — говорится в сообщении.
Гостей праздника также ждёт танцевальный мастер-класс в 13:00. А в 14:00 начнёт работу творческая мастерская по созданию парфюмерных композиций.


Парк расположен по адресу: город Серпухов, улица Советская, 102Б.

Ранее сообщалось, что в преддверии 8 Марта в красногорском филиале Музея Победы открывается выставка «Женский день». В экспозицию вошли предметы обихода и украшений женщин Советского Союза 20-40-х годов XX века. Выставка будет работать до 17 марта.

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#серпухов
#8 марта
#парк
#праздник
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Япония и ОАЭ: Ostrovok.ru рассказал о популярных направлениях среди российских туристов
07 марта 2024, 10:00

Фото: istockphoto/FTiare

Россияне часто отдают предпочтение внутреннему туризму, однако велико число и тех, кто предпочитает отправиться на другой конец света.
О том, какие направления российские туристы выбирают для путешествий, в беседе с «Радио 1» рассказала управляющий директор сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru Дарья Кочеткова.

«К началу марта самостоятельные туристы совершили на 25% больше бронирований в российских объектах размещения на весну, чем к аналогичному периоду в прошлом году», – сообщила Кочеткова.
Что касается зарубежных направлений, то по ним число бронирований на весну увеличилось на 66% по сравнению с прошлым годом.

«Рост отмечается по большинству стран, однако самые динамичные показатели в азиатских направлениях. Например, в Японии и Китае видим прирост в десятки раз, что связано с открытием границ для путешественников», – пояснила Кочеткова.
Кроме того, выделяется Абхазия, где замечен рост в три раза, Узбекистан и Грузия – в два раза, Азербайджан – на 97%, Белоруссия – на 91%, Казахстан – на 71%, а также ОАЭ – на 58%.

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#туризм
#казахстан
#белоруссия
#грузия
#узбекистан
#азербайджан
#билеты
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Дольщики девятилетнего долгостроя «ЖК Диалект» в Мытищах получают ключи
07 марта 2024, 09:59

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Участники долевого строительства жилого комплекса «Диалект» в мытищинском микрорайоне Пироговский начали оформлять долгожданные квартиры, сейчас ключи получили уже 35 человек, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В настоящее время ключи получили 35 дольщиков, всего новоселье отметят 85 семей», — говорится в сообщении.
Строительство 17-этажного дома ЖК «Диалект» началось в 2015 году. Изначально сдать объект в эксплуатацию планировалось во втором квартале 2017 года. Однако работы шли с задержками, а в 2018 году строительство было заморожено. В 2021 году застройщика ООО «Группа МГ» признали банкротом.

В 2022 году проект объект передали областному Фонду защиты прав дольщиков и работы возобновились. Сейчас ЖК построен у поставлен на кадастровый учёт.

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#минжилполитики мо
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В ЖК «Парк Апрель» построят детсад на 210 детей
07 марта 2024, 09:50

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Детский сад на 210 мест построят в малоэтажном ЖК «Парк Апрель». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Детский сад на 210 мест построят в малоэтажном ЖК «Парк Апрель» Наро-Фоминского городского округа.

«Трехэтажное здание площадью 3 тысяч кв. метров будет рассчитана на группы детей раннего возраста, от полутора до трех лет. Также в нем оборудуют помещения музыкального и спортивного залов, учебные кабинеты педагога-психолога и логопеда, а также медицинский блок и столовую. На прилегающей территории проведут комплексное благоустройство», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что жилой комплекс расположен в 20 минутах езды по ​Киевскому шоссе от Москвы.

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#здание
#жк
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Подростков приглашают в лагерь «ЮНАРМЕЕЦ» во Всероссийский детский центр «Смена»
07 марта 2024, 08:45

Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ

С 3 по 16 мая ВВПОД «ЮНАРМИЯ» проведет дополнительную общеразвивающую программу «Военно-патриотический лагерь «ЮНАРМЕЕЦ» на базе Всероссийского детского центра «Смена» в Краснодарском крае. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».
Программа детского отдыха обуславливается тенденциями развития современного общества в сфере образования и воспитания, среди которых: повышение т интереса молодого поколения к вопросам гражданственности и патриотизма, исторического самосознания; обращение к истории страны и славным традициям российского народа, желание подростков физически совершенствоваться и вести здоровый образ жизни; интерес молодых людей к военным профессиям.

В конкурсном отборе могут поучаствовать юнармейцы в возрасте от 13 до 17 лет, которые имеют высокие результаты в конкурсах и соревнованиях военно-прикладных дисциплин, мероприятиях авиационно-космического и военно-морского направления, а также проявившие себя в общественной и социально-полезной гражданско-патриотической деятельности.

Подробнее ознакомиться с программой можно на официальном сайте по ссылке.

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#образование
#юнармия
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#дети
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Пугачёву потребовали признать иностранным агентом
07 марта 2024, 08:08

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезду советской и российской эстрады, народную артистку СССР Аллу Пугачёву потребовали признать иноагентом, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, с таким требованием в Генпрокуратуру обратился глава ФПБК Виталий Бородин.

По мнению активиста, Пугачёву необходимо признать иностранным агентом, потому что она покинула Россию после начала спецоперации и неоднократно выражала свою негативную позицию по поводу проведения СВО, а также публично поддерживала своего супруга Максима Галкина*.

Однако, по заявлению Бородина, последней каплей стало обращение ​Пугачёвой к российскому исполнителю Стасу Михайлову, который заявил, что покинувшие ​РФ звёзды ведут себя некорректно, поскольку стали популярными именно благодаря аудитории из РФ. В ответ на это Пугачёва ​назвала ​Михайлова ​очень плохим человеком (в нецензурной форме).

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
#алла пугачёва
#иностранный агент
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«Скучный и ванильный»: Женщина пожаловалась на нежного в сексе партнера и получила совет
07 марта 2024, 07:41

Фото: istock / fizkes

Психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли считает, что если партнер ведет себя слишком нежно или грубо в сексе, стоит с ним честно поговорить. Такой совет она дала читательнице, которая пожаловать на сексуальную жизнь. Об этом пишет The Guardian.
Женщина поделилась, что они с бойфрендом любят друг друга, но в спальне мужчина слишком нежный и не предлагает никаких эротических экспериментов.

«Спустя два года отношений я потеряла интерес к сексу, потому что в сравнении со мной он слишком «ванильный». Я хочу остаться с ним и, наверное, лучше подавлю свой темперамент, чтобы проблем не было», — рассуждает она.
Коннолли ответила, что спустя какое-то время большинство пар теряют сексуальный интерес друг к другу из-за предсказуемости интимной жизни или других трудностей в отношениях. Она спросила, действительно ли партнер такой мягкий, что не захочет испытать какое-то оригинальное предложение.

«Если у вас есть необычные эротические интересы, почему бы аккуратно не познакомить его с ними?» — порекомендовала специалистка.
Эксперт добавила, что у близких людей не должно быть страха обсуждения каких-то эротических фантазий и желаний. Психотерапевт считает, что для сохранения крепких отношений важно рассказывать друг другу, что возбуждает и чего хочется в постели.

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#эксперт
#женщина
#жизнь
#психотерапевт
#мужчина
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ABC: Реквизитор Гутьеррес-Рид признана виновной в убийстве на съёмках «Ржавчины»
07 марта 2024, 06:04

Фото: iStock/Nastco

Жюри присяжных признало виновной в непредумышленном убийстве реквизитора и специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, работавшую над фильмом «Ржавчина». Об этом сообщила телекомпания ABC News.
Гутьеррес-Рид заряжала оружие для актёра Алека Болдуина, который во время съемок выстрелил в оказавшуюся в итоге смертельно раненой оператора Галину Хатчинс.

По мнению прокуратуры, девушка не раз и не два пренебрегала правилами безопасности при обращении с огнестрельным оружием, и в итоге именно её халатность привела к смерти Хатчинс.

По информации ABC News, присяжные совещались несколько часов и в итоге признали Ханну виновной в непредумышленном убийстве. После оглашения вердикта Гутьеррес-Рид была незамедлительно взята под стражу. Теперь ей грозит до полутора лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что Болдуину повторно предъявили обвинение в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина», сообщает The New York Times. Если суд штата Нью-Мексико признает его виновным, Болдуин получит до полутора лет тюремного заключения. Актёр уже проходил по этому делу в феврале 2023 года, однако весной с него все обвинения сняли. Сам он свою вину также не признаёт.

Напомним, что в октябре 2021 года, во время репетиции на съемках вестерна «Ржавчина», Болдуин случайно выстрелил из пистолета, заряженного боевыми патронами, вместо холостых. В результате погибла оператор украинского происхождения Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был серьезно ранен. Актер утверждал, что не нажимал на курок пистолета, из которого была совершена стрельба. По его словам, выстрел произошел сам собой.

В марте 2023 года ассистент режиссера Дэвид Холлс, ответственный за безопасность на съемочной площадке, стал первым осужденным по этому делу, полностью признав свою вину и получив шесть месяцев условного заключения. 63-летний Холлс передал пистолет актеру Алеку Болдуину, уверяя, что он «холодный» (то есть, согласно жаргону киношников, не заряжен боевыми патронами, по киношному жаргону). Однако в оружии, которое обрабатывала Ханна Гутьеррес-Рид, оказался один настоящий патрон.

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#суд
#убийство
#фильм
#актеры
#оружие
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Два украинских беспилотника сбиты в небе над Тульской областью
07 марта 2024, 03:31

Фото: iStock/Yurcvhello108

Два вражеских беспилотных летательных аппарата уничтожены над Тульской областью, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти региона. По предварительной информации, жертв и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
Не сумев добиться каких-либо заметных успехов в ходе боевых действий, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#тульская область
#всу
#пво
#украина
#беспилотник
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Бывший министр труда Польши предрек рост ненависти жителей страны к украинцам
Экс-министр Кульпа: Скоро поляки будут ненавидеть Украину ещё сильнее
07 марта 2024, 02:55

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Из-за конфликта по «сельскохозяйственному вопросу» поляки скоро будут ненавидеть жителей Украины ещё сильнее нежели раньше. Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил польский политик Пётр Кульпа, который ранее занимал пост министра труда данной восточноевропейской страны.
По словам экс-министра, крупные украинские агрохолдинги (каковых в соседней стране насчитывается четыре) уже поставили на грань банкротства польских фермеров из-за того, что в отличие от последних обладают огромными земельными угодьями и не испытывают финансовых потерь.

«Именно они и являются теми акторами, которые держат министров, премьер-министров, президентов. <...> Холдинги, которые скупают зерно, – это большие международные компании английские и американские, они добиваются доступа к рынку, который дороже. <...> И им наплевать, что десятки тысяч людей обанкротятся. И эти люди будут ненавидеть поддержку Украины», — заметил Кульпа.

Польша ведёт переговоры о полном закрытии торговых границ с Украиной, с таким заявлением выступил ранее премьер-министр страны Дональд Туск. По его словам, подобное решение будет не самым удачным, однако, Польша не видит другого выхода из нынешнего положения. Напомним, осенью 2023 года на польско-украинской границе вспыхнули протесты аграриев. Фермеры требовали запретить ввоз украинского зерна в страну, заявляя о том, что из-за него сильно страдает польское сельское хозяйство.

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#польша
#украина
#сельское хозяйство
#фермерские хозяйства
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