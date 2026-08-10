Россиянам объяснили, переходит ли обязанность платить алименты по наследству

10 августа 2026, 01:40

Юрист Карпов: Наследник не обязан платить алименты за умершего, но долг погасить нужно

Фото: iStock/Olga Yastremska

Обязанность платить алименты не переходит по наследству, но долг по ним придётся погасить тому, кто вступит в права наследования. Такое разъяснение дал юрист, генеральный директор правового бюро «Стратегия» Геннадий Карпов в беседе с РИА Новости.