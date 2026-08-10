Россиянам объяснили, переходит ли обязанность платить алименты по наследству
Обязанность платить алименты не переходит по наследству, но долг по ним придётся погасить тому, кто вступит в права наследования. Такое разъяснение дал юрист, генеральный директор правового бюро «Стратегия» Геннадий Карпов в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что обязательства, неразрывно связанные с личностью умершего, прекращаются вместе с его смертью. К ним относятся, например, алиментные выплаты и компенсация вреда здоровью. Однако если у умершего накопился долг по алиментам, то при принятии наследства он переходит к наследнику. Если же человек отказывается от наследства, то к нему не переходят ни имущество, ни долги.
Ранее «Радио 1» передавало, что турагент из Казахстана Индира Абдикаримова могла обмануть около сотни туристов, которым предлагала поездки на концерты популярных K-pop-исполнителей. Среди пострадавших оказались десятки россиян. Подробности о случившемся читайте здесь.
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