Мать шестерых детей не платила алименты и попала в колонию
Суд на Камчатке приговорил 35-летнюю жительницу Елизово к семи месяцам колонии общего режима за неуплату алиментов на шестерых детей, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Долг женщины достиг почти 353 тысячи рублей.
По данным надзорного ведомства, мать была обязана выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних по решению суда, однако деньги она не перечисляла. При этом у женщины уже была судимость за аналогичное деяние.
Несмотря на это, ситуация не изменилась, а задолженность перед детьми продолжала расти. В итоге суд назначил ей реальный срок по уголовной статье о неуплате средств на содержание несовершеннолетних без уважительных причин.
Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали женщину, объявленную в федеральный розыск за неуплату алиментов.
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