Суд арестовал таксиста из Дагестана за неповиновение полицейским в Москве

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Суд назначил десять суток ареста таксисту из Дагестана за неповиновение полицейским Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka. Уточняется, что мужчина также домогался пассажирок прямо во время поездки, но виновным его пока признали только в неповиновении. Известно, что в социальных сетях «горячего» парня были видео, где тот предлагал женщинам дать потрогать грудь в качестве оплаты водительских услуг.
Когда информация попала в СМИ, фигурант стал оправдываться, что ролики постановочные, а роль пассажирки исполняла его сестра. Скорее всего, он лжет, поскольку видеозаписи скрыты после общественного резонанса.
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Никита Кротов