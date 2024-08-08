Московского участкового задержали за организацию незаконной миграции

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В Москве задержали пять организаторов незаконной миграции, существовавшего с 2021 года. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в период с июня 2021 года по июнь 2024 года фигуранты в составе группы, действовавшей по предварительному сговору, организовали незаконную миграцию в Москве. Их целью было личное обогащение за счёт полученных от приезжих денег.
В результате полицейскими были задержаны пять человек, в числе которых участковый уполномоченный одного из отделов полиции города. В их квартирах были проведены обыски.
В ближайшее время фигурантам дела предъявят обвинение.
Следователи продолжают устанавливать всех причастных к этому каналу миграции.
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В результате полицейскими были задержаны пять человек, в числе которых участковый уполномоченный одного из отделов полиции города. В их квартирах были проведены обыски.
В ближайшее время фигурантам дела предъявят обвинение.
Следователи продолжают устанавливать всех причастных к этому каналу миграции.
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Анастасия Чинкова