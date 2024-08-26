Общественник Максимов заявил о неизбежности электросамокатов

Фото: iStock/bortnikau
Председатель Комиссии Общественной Палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрей Максимов заявил, что от электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности избавиться невозможно.
«Средства индивидуальной мобильности на наших тротуарах и дорогах останутся. Остановить их появление и движение невозможно. 100-150 лет назад, когда только появлялись автомобили, они вызывали множество вопросов и протестов. Но со временем правила были выработаны, а понимание того, как двигаться на новых транспортных средствах, появилось. Такой же путь мы пройдем и с самокатами, и с электросамокатами, и другими средствами индивидуальной мобильности», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Максимов.Он добавил, что запретить СИМ нельзя, поскольку они удобны для многих. Кроме того, спикер выразил уверенность, что за такой техникой будущее.
Ранее депутат Госдумы Александр Спиридонов предлагал ужесточить наказание суток за оставление водителем средства индивидуальной мобильности или велосипедистом места ДТП.
Читайте также:
10-летний мальчик уехал кататься на самокате и погиб
Депутат Спиридонов призвал увеличить штраф за оставление места ДТП
В Москве суд впервые конфисковал самокат за езду в нетрезвом виде
Мелисса Тимофеева