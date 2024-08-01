Общественник Шелищ обвинил продавцов меда в провоцировании фальсификации

Фото: iStock/Alter_photo
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил, что именно продавцы ёда провоцируют и подталкивают поставщиков к фальсификации к фальсификации.
«Нарушено право потребителя на надлежащее качество предлагаемого товара, и ответственность перед ним за это несет продавец. Происходит такое, потому что продавцы предпочитают поставщиков, предлагающих более низкую цену, и если они не проверяют качество, что сети в состоянии делать, то фактически они стимулируют поставщиков к фальсификации», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шелищ.
Ранее специалисты Роскачества провели исследование 16 собственных торговых марок мёда крупнейших розничных сетей, в ходе которого выяснилось, что продукция ни одной из них не соответствует требованиям законодательства, так как все они имеют признаки фальсификата.
Читайте также:
Специалисты Роскачества выявили в сетевых магазинах фальсифицированный мёд
Названы отличительные признаки некачественного мёда
Пчеловод из Клина примет участие в гастрофестивале в Истре
Мелисса Тимофеева