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Общественник Шелищ обвинил продавцов меда в провоцировании фальсификации

01 августа 2024, 20:06
Фото: iStock/Alter_photo

Фото: iStock/Alter_photo

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил, что именно продавцы ёда провоцируют и подталкивают поставщиков к фальсификации к фальсификации.


«Нарушено право потребителя на надлежащее качество предлагаемого товара, и ответственность перед ним за это несет продавец. Происходит такое, потому что продавцы предпочитают поставщиков, предлагающих более низкую цену, и если они не проверяют качество, что сети в состоянии делать, то фактически они стимулируют поставщиков к фальсификации», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шелищ.

Ранее специалисты Роскачества провели исследование 16 собственных торговых марок мёда крупнейших розничных сетей, в ходе которого выяснилось, что продукция ни одной из них не соответствует требованиям законодательства, так как все они имеют признаки фальсификата.

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