Пчеловод из Клина примет участие в гастрофестивале в Истре

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Главный сырный фестиваль России стартует в Истре в пятницу, 2 августа, участие в нём примет представительница городского Клин Мария Губакина — глава крестьянско-фермерского хозяйства «Золино», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На фестиваль-ярмарку Мария Губакина привезёт продукцию своей пасеки: мёд, а также медовые пряники, медовый квас, натуральную косметику из мёда и восковые свечи», — отмечается в сообщении.Сырный фестиваль будет проводиться со 2 по 4 августа на территории сыроварни Олега Сироты в деревне Дубровское городского округа Истра.
Продукция хозяйства «Золино» будет представлена во втором шатре — рядом брендом «МойХмельнойМед» и пасекой Морозовых.
В администрации Клина также рассказали, что Мария Губакина является пчеловодом в шестом поколении. Два года назад она одержала победу в подмосковном конкурсе «Агростартап» и приступает к развитию агротуристического проекта на своей пасеке «Золино».
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Лев Каштанов