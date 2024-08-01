Специалисты Роскачества выявили в сетевых магазинах фальсифицированный мёд

Фото: istockphoto/Rena Lolivier
Специалисты Роскачества провели исследование 16 собственных торговых марок мёда крупнейших розничных сетей. Выяснилось, что продукция ни одной из них не соответствует требованиям законодательства, так как все они имеют признаки фальсификата.
В частности, в образцах продукции ряда торговых марок выявлено наличие смеси мёда с сахарным сиропом. Это нарушение допустили производители брендов «Медовая долина», «365 дней», Spar, «Дедушкин улей» и другие.
У других производителей, среди торговых марок которых, например, «Наша Сибирь», «О'кей Daily», «Просто», обнаружено содержание пролина ниже нормативного. Это нарушение говорит о том, что мёд был собран незрелым, фальсифицирован либо перегрет, пояснили в Роскачестве.
Весь проверенный мёд был произведён тремя крупными производителями: «Медовый дом», «Медовая долина» и «ТД Воял». Всем трём компаниям Россельхознадзор вынес предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и о необходимости их устранения.
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У других производителей, среди торговых марок которых, например, «Наша Сибирь», «О'кей Daily», «Просто», обнаружено содержание пролина ниже нормативного. Это нарушение говорит о том, что мёд был собран незрелым, фальсифицирован либо перегрет, пояснили в Роскачестве.
Весь проверенный мёд был произведён тремя крупными производителями: «Медовый дом», «Медовая долина» и «ТД Воял». Всем трём компаниям Россельхознадзор вынес предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и о необходимости их устранения.
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Александр Бойцов