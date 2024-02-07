Общественник Янков предложил запретить перевоз животных в мягких контейнерах

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Председатель общественной организации «Союз пассажиров» Кирилл Янков выступил с инициативой о запрете перевозить животных в поездах и самолётах только в мягких переносках.
Такая мера предлагается из-за того, что животные могут их открыть.
Альтернативой мягким переноскам могут стать жёсткие контейнеры для животных.
Ранее в Сети стало популярным видео, на котором жирный кот пытается перепрыгнуть с места на место. Как пишет utro.ru, ролик понравился многим пользователям.
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Альтернативой мягким переноскам могут стать жёсткие контейнеры для животных.
«В Германии, на немецких железных дорогах перевозка животных допускается только в контейнерах, но не допускается в мягких сумках. Действительно, мягкую сумку кошка может открыть. Я предлагаю над этим подумать – над тем, чтобы перевозка животных на транспорте допускалась только в жестких контейнерах», – приводит АГН «Москва» слова Янков.
Ранее в Сети стало популярным видео, на котором жирный кот пытается перепрыгнуть с места на место. Как пишет utro.ru, ролик понравился многим пользователям.
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Мелисса Тимофеева