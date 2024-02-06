Жителям Подмосковья напомнили об опасности диких животных

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Специалисты лесного хозяйства рассказали об опасности диких животных. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Сотрудники напомнили жителям о необходимости соблюдать осторожность при контакте с дикими животными.
В лесном хозяйстве отметили, что при встреч с диким животным ни в коем случае нельзя сокращать дистанцию, вести себя осторожно и не совершать резких движений.
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«При патрулировании земель лесного фонда сотрудники Ступинского лесничества встретились на поляне с детёнышем лося. Теленок, так правильно называть маленьких лосят, увидев людей, замер, и, не переводя взгляда, стал внимательно их рассматривать. Лесничие не двигались и не сокращали дистанцию, наблюдая за поведением животного. Поняв, что опасности со стороны человека нет, отправился в лес размеренным, неторопливым шагом», — поделились в ведомстве.
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Мира Полтева