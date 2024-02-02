В Подмосковье восстановят почти исчезнувшую популяцию хомяка обыкновенного

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
«Обыкновенный хомяк был совсем недавно внесён в Красную книгу региона. До 1960-х годов он был достаточно распространён в Подмосковье, однако затем численность популяции этих грызунов пошла на спад. Это объясняется увеличением антропогенной нагрузки на места обитания», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.По словам зоологов, обыкновенные хомяки предпочитают селиться на лугах, в лесостепной зоне и в разнотравных степях. В Подмосковье этих грызунов можно было встретить едва ли не на каждом поле. Однако со временем распашка полей под сельхозугодья и применение пестицидов резко сократили популяцию этих животных за последние 20 лет.
«Наши натуралисты подтвердили обитание такого интересного вида, как обыкновенный хомяк. Благодаря фотографии и координатам места встречи с животным зоолог может определить его видовую принадлежность, провести оценку места его обитания и численности», – добавил Фирсов.Как рассказали в подмосковном Минэкологии, обыкновенный хомяк – самый крупный представитель подсемейства хомяков. Длина его тела может достигать 34 см, а вес доходить до 700 г. Эти грызуны всеядны – они могут есть как растительную пищу, так и насекомых, ящериц и лягушек. Осенью, когда настаёт пора готовить запасы на зиму, животные переходят на питание семенами и клубнями, которые переносят в своё жилище, запихнув за щёки.
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