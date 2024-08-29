Общественник Зотов раскрыл законные причины отказа таксиста везти пассажира

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Председатель общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов заявил, что причинами отказа таксиста везти пассажира может быть ощущение первым опасности, а также при отсутствии гарантии оплаты поездки.
«Водитель может отказать в поездке, если понимает, что пассажир представляет для него угрозу. Также, если оплата стоит наличными и пассажир находится в состоянии алкогольного опьянения, здесь есть риск, что он поездку не оплатит. Тогда водитель отказывает, потому что нет гарантии, что пьяный пассажир сможет оплатить перевозку», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Зотов.
Тем не менее кроме такси у россиян популярен и такой вид транспорта, как байк. Так, об этом говорит исследование Wildberries, которое показало, что в июле был пик по продажам байкерской продукции. Люди покупали запчасти для мотоциклов, включая аккумуляторы, поворотники, зеркала, рычаги и звезды, а также камеры для шин и т. д. Как пишет «Сiбдепо», за год больше всего мототоваров было куплено в Краснодарском крае, Московской, Иркутской, Ростовской областях, Республике Башкортостан, Кемеровской и Новосибирской областях.
Ранее глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова заявляла, что из-за новых правил может увеличиться рост нелегальных таксистов.
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