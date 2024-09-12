Жителям Дубны будет доступно оборудование для мониторинга здоровья сотрудников

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Федеральное медико-биологическое агентство России представило на Всероссийской неделе охраны труда Комплексный центр здоровья работающих. Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна, это оборудование доступно жителям наукограда.
Стенды выставки осмотрели министр труда и социальной защиты России Антон Котяков и руководитель ФМБА Вероника Скворцова. Как отметили в пресс-службе, такие центры – это сбалансированная модель организации не только медицинской помощи, но и медико-психологического сопровождения работающего населения.
Как отметила Скворцова, все результаты, полученные в центрах здоровья, интерпретируют квалифицированные врачи. Данные передаются и интегрируются в единый цифровой контур ФМБА. Это позволяет следить за здоровьем работников в режиме реального времени.
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«Котяков обратил особое внимание на мобильный комплекс выездной диспансеризации, включающий медицинское оборудование для ранней диагностики профессиональных заболеваний и факторов риска сотрудников. Уникальный экспонат – рентген-аппарат, не требующий специальных условий для выполнения обследований. Его вес – всего 2 кг», – говорится в сообщении.
Как отметила Скворцова, все результаты, полученные в центрах здоровья, интерпретируют квалифицированные врачи. Данные передаются и интегрируются в единый цифровой контур ФМБА. Это позволяет следить за здоровьем работников в режиме реального времени.
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Лора Луганская