Общественники предложили отказаться от алкоголя на корпоративах

24 декабря 2025, 10:55

Фото: iStock/bernardbodo

В России предложили отказаться от алкоголя на корпоративах и заменить их безалкогольными напитками. С такой инициативой выступил общественный деятель Вадим Попов в разговоре с изданием «Абзац».





По его словам, традиционные алкогольные корпоративы давно утратили смысл и превратились в рудимент прошлого. Попов заявил, что подобные вечеринки часто заканчиваются «напиванием до животного состояния», после чего сотрудникам неловко смотреть в глаза коллегам и руководству.





«Алкогольные корпоративы – пережиток прошлого. Вместо дорогих вечеринок, на которых люди напиваются до животного состояния так, что потом стыдно смотреть в глаза своим коллегам, целесообразнее проводить безалкогольные мероприятия с подведением итогов года», — подчеркнул он.