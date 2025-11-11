11 ноября 2025, 10:24

Фото: iStock/Pavel Starikov

В Воронежской области женщина 28 лет живёт без документов — без паспорта, полиса и свидетельства о рождении. Из-за этого её трое детей не могут посещать школу и получать медицинскую помощь, сообщает Telegram-канал Mash.