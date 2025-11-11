В Воронежской области женщина 28 лет живёт без документов
В Воронежской области женщина 28 лет живёт без документов — без паспорта, полиса и свидетельства о рождении. Из-за этого её трое детей не могут посещать школу и получать медицинскую помощь, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации издания, Вера Данченко уже 12 лет пытается восстановить документы через ЗАГС, но безуспешно: подтвердить её личность невозможно — мать исчезла, а записи о рождении не сохранились. Дети женщины, которым 12, 9 и 6 лет, не имеют гражданства и прописки, поэтому их не принимают в школы и больницы. Образованием детей Вера занимается самостоятельно.
Недавно женщине удалось найти отца, который подтвердил родство с ней с помощью ДНК-теста. Сейчас они вместе добиваются восстановления документов. По словам самой Данченко, мать оставила её в младенчестве у знакомой и больше не вернулась. Девочку воспитывала бабушка, но оформить документы тогда не удалось. Сейчас Вера живёт с мужем и детьми в деревне, летом подрабатывает на огородах соседей.
