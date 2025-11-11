В Госдуме выступили против семейной ипотеки под 12%

11 ноября 2025, 13:07

Депутат Аксененко связал доступность жилья и планы семей по рождению детей

Фото: Istock/Evkaz

Депутат Госдумы Александр Аксененко заявил, что рост ставки по семейной ипотеке до 12% может заставить россиян отказаться от рождения детей.





В беседе с «Газетой.Ru» Аксененко пояснил, что для молодых семей с невысокими доходами разница в платеже между 6% и 10% очень существенна.

«Получается, что именно эту категорию мы лишаем практически единственной возможности приобрести свое жильё. Деньги, которые им надо будет отдавать банку, они могли бы потратить на ребёнка. Но вместо того, чтобы заниматься малышом, обоим родителям, вероятнее всего, придётся поскорее выйти на работу и думать только о кредитных обязательствах. И там уж будет не до второго», — высказался депутат.