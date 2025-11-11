В Госдуме выступили против семейной ипотеки под 12%
Депутат Аксененко связал доступность жилья и планы семей по рождению детей
Депутат Госдумы Александр Аксененко заявил, что рост ставки по семейной ипотеке до 12% может заставить россиян отказаться от рождения детей.
В беседе с «Газетой.Ru» Аксененко пояснил, что для молодых семей с невысокими доходами разница в платеже между 6% и 10% очень существенна.
«Получается, что именно эту категорию мы лишаем практически единственной возможности приобрести свое жильё. Деньги, которые им надо будет отдавать банку, они могли бы потратить на ребёнка. Но вместо того, чтобы заниматься малышом, обоим родителям, вероятнее всего, придётся поскорее выйти на работу и думать только о кредитных обязательствах. И там уж будет не до второго», — высказался депутат.Аксененко отметил, что ещё неясно, как будет меняться ставка по уже оформленной ипотеке при рождении новых детей. Он считает, что систему нужно тщательно проработать, чтобы она была справедливой для всех семей.