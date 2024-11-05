Общественники призвали ФАС ограничить автоскидки на маркетплейсах

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Главе антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому поступило обращение от общественников. Они попросили ограничить автоматические скидки на маркетплейсах, сообщает «КоммерсантЪ».
Это относится к плохо продаваемым товарам — когда торговая площадка видит слабый интерес к товару, она начинает снижать на него цену, привлекая потребителя.
В ФАС проследили, что автоскидки приносят крупные убытки владельцам онлайн-магазинов на маркетплейсах. Раньше участие в распродажах носило сугубо добровольный характер, а сейчас торговые площадки сами устанавливают скидки на товары. Нередко бывает, что цена с применением такой скидки оказывается меньше закупочной.
На данный момент владельцам онлайн-магазинов приходится самим отслеживать наличие скидок на товар и своевременно их запрещать. Бывает, что продавцы узнают о скидках уже после выкупа товара потребителем.
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В ФАС проследили, что автоскидки приносят крупные убытки владельцам онлайн-магазинов на маркетплейсах. Раньше участие в распродажах носило сугубо добровольный характер, а сейчас торговые площадки сами устанавливают скидки на товары. Нередко бывает, что цена с применением такой скидки оказывается меньше закупочной.
На данный момент владельцам онлайн-магазинов приходится самим отслеживать наличие скидок на товар и своевременно их запрещать. Бывает, что продавцы узнают о скидках уже после выкупа товара потребителем.
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Ольга Енгалычева