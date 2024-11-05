Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Общественники призвали ФАС ограничить автоскидки на маркетплейсах

Общественники призвали ФАС ограничить автоскидки на маркетплейсах

Фото: iStock/ Tevarak

Фото: iStock/ Tevarak

Главе антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому поступило обращение от общественников. Они попросили ограничить автоматические скидки на маркетплейсах, сообщает «КоммерсантЪ».
Это относится к плохо продаваемым товарам — когда торговая площадка видит слабый интерес к товару, она начинает снижать на него цену, привлекая потребителя.

В ФАС проследили, что автоскидки приносят крупные убытки владельцам онлайн-магазинов на маркетплейсах. Раньше участие в распродажах носило сугубо добровольный характер, а сейчас торговые площадки сами устанавливают скидки на товары. Нередко бывает, что цена с применением такой скидки оказывается меньше закупочной.



На данный момент владельцам онлайн-магазинов приходится самим отслеживать наличие скидок на товар и своевременно их запрещать. Бывает, что продавцы узнают о скидках уже после ​выкупа товара потребителем.

Читайте также:

Ozon изменит правила оплаты товаров при получении

Глава Wildberries Ким сообщила о завершении реструктуризации с компанией Russ

В России начал действовать запрет на продажу одежды без маркировки
#товары
#цена
#фас
#скидки
#онлайн
#площадки
#маркетплейс
Расписание на Савёловском направлении меняется до конца ноября
05 ноября 2024, 12:17

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения некоторых пригородных поездов, курсирующих на Савёловском направлении, меняется в период с 5 по 29 ноября из-за работ по развитию инфраструктуры на ряде участков между станциями Дмитров и Савёлово, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы будут проводиться в будние дни. В частности, с 5 по 8 ноября с 9:30 до 13:30 они будут проходить на участке между Дмитровым и Каналстроем, с 11 по 22 ноября с 9:50 до 13:50 — между Каналстроем и Вербилками, а с 25 по 29 ноября с 10:10 до 14:10 — между Талдомом и Вербилками», — говорится в сообщении.
На время работ движение поездов на участках будет останавливаться, потому маршруты некоторых электричек станут короче. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять расписание.

Читайте также:

В Подмосковье добились сокращения числа погибших на железнодорожных платформах

Посёлок Мирас у Кокошкинского шоссе оградили от шума защитным экраном

Жителям Подмосковья напомнили правила безопасности на железной дороге в непогоду
#савёловское направление
#железная дорога
#минтранс мо
#электрички
#расписание
#график
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москвич не смог отсудить у «Русского лото» 566 тысяч рублей
05 ноября 2024, 11:16

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Кузьминский суд столицы отклонил иск жителя Москвы, который хотел отсудить у «Русского лото» 566 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, мужчина купил 12 лотерейных билетов, а за выигрышем обратился в АО «Государственные спортивные лотереи». Там ему отказали, после чего он обратился в суд с иском о защите прав потребителей.

По словам представителя лотереи в суде, два билета были без выигрыша, по остальным он выиграл 1610 рублей. Однако обладатель лотерейных билетов не обратился за выигрышем к операторам лотереи или распространителям билетов.

В итоге суд отклонил иск. Причиной стало то, что законодательные нормы о защите прав потребителей не регулируют конкурсы, игры, пари и азартные игры.

Читайте также:

В Госдуме предложили запустить лотерею с розыгрышем квартир для новорожденных

Россиянин выиграл в лотерею 140 миллионов рублей благодаря коту во сне

Житель Волгограда выиграл миллион рублей в лотерею
#суд
#мужчина
#игры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На региональном портале можно оформить сразу три вида справок по социальным услугам
05 ноября 2024, 11:08

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

На региональном портале теперь можно получить сразу три вида справок по социальным услугам по одной ссылке, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В 2024 году на портале госуслуг Подмосковья запущено уже пять комплексных услуг. Одна из них — получение справок по социальным услугам. Комплексные услуги позволяют сэкономить время, поскольку соединяют в себе сразу несколько онлайн-сервисов, а пользоваться ими просто и удобно», — сообщила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.
Для оформления комплексной услуги необходимо войти в личный кабинет на региональном портале с использованием ЕСИА. Затем выбрать цель обращения в карточке услуги «Справки Минсоцразвития МО», заполнить электронную форму и отправить заявление на рассмотрение.

Возможные цели обращения включают получение или неполучение пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки, а также информацию о размере компенсации за жилищно-коммунальные расходы и среднедушевом доходе семьи для получения бесплатной юридической помощи.

«При этом в электронную форму заявки для получения бесплатной юридической помощи внедрен сервис автоматического расчета периода, за который предоставляются справки о доходах. Это избавляет жителей от необходимости рассчитывать такой период самостоятельно», — отметила Куртяник.
Услуга по оформлению справок предоставляется бесплатно. Если решение будет положительным, выбранная справка будет направлена в личный кабинет на региональном портале.

Читайте также:

В Подмосковье подали более 250 тыс. онлайн-заявок на обслуживание карт «Стрелка»

На «Госуслугах» запустили сервис для переезда в другой регион России

«Госуслуги» призвали пользователей перенести почту с Gmail на другую платформу
#подмосковье
#госуслуги
#сервис
#онлайн
#справки
#надежда куртяник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Владислав Мурашов оценил работу Одинцовского центра управления регионом
05 ноября 2024, 10:49

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Заместитель председателя правительства Московской области и министр по управлению территориями и жилищному надзору Владислав Мурашов посетил муниципальный центр управления регионом в Одинцовском районе с рабочим визитом, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Во время визита состоялось рабочее совещание, на котором представители местной администрации и директор МЦУР рассказали о работе коммунальной техники на улицах региона и обслуживании контейнерных площадок.

Кроме того, был обсуждён опыт муниципалитета по следующим вопросам:

  • обработка обращений граждан;
  • разработка ПОДД для адресов с систематической парковкой, затрудняющей вывоз мусора;
  • взаимодействие с жителями;
  • оперативное решение проблем, связанных с содержанием территорий в зимний период.
«Мы продолжаем анализировать системы работы муниципальных Центров управления регионом. Наиболее актуальные темы зимой — своевременный вывоз отходов региональным оператором и уборка снега во дворах. Наш приоритет — это работа с первопричиной поступления вопроса и недопущение возникновения критических точек», — сообщил Мурашов.
Во второй части мероприятия администрация Одинцовского городского округа показала представителям министерства рабочие места сотрудников МЦУР, их тепловые карты и ознакомила с методами работы по оперативному устранению недостатков и решению проблем жителей.

Читайте также:

В Подмосковном Колюбакино состоялась встреча по вопросам капитального ремонта кровли дома

В Клину на территории предприятия «Химлаборприбор» провели выездную администрацию

В Подмосковье завершилась проверка готовности парков к зиме
#подмосковье
#проверка
#администрация
#предприятия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье подали более 250 тыс. онлайн-заявок на обслуживание карт «Стрелка»
05 ноября 2024, 10:44

Фото: медиасток.рф

Свыше 250 тысяч заявлений на обслуживание транспортных карт «Стрелка» подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«В рамках услуги на областном госпортале можно подтвердить право на льготный тариф по карте «Стрелка», активировать или деактивировать льготу на проезд по банковской карте «МИР», заказать обмен неисправной карты, восстановить защитный код карты, а также оформить возврат транспортной карты и получить обратно её залоговую стоимость», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы воспользоваться услугой, пользователь должен авторизоваться на госпортале и заполнить онлайн-форму заявления. Проверка документов и выдача карт проводится в отделении МФЦ, указанном в заявке.

Читайте также:

На Геопортале Подмосковья обновили сервис «Градпроработка»

Онлайн-консультации по соцзащите уже получили более 15 тыс. жителей Подмосковья

Чат-бот «Соцуслуги Подмосковья» использовали уже более 1,3 млн раз
#цифровизация
#госуслуги
#транспортная карта
#карта «стрелка»
#мингосуправления мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские ноутбуки впервые обогнали по продажам американских конкурентов
05 ноября 2024, 10:33

Фото: istockphoto/Chagin

По итогам девяти месяцев 2024 года российские ноутбуки впервые обошли по продажам американские бренды, такие как Apple, Dell и HP, заняв 11,6% рынка в России, в то время как доля американских компаний составила менее 10%. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Сообщается, что спех отечественных производителей связан с уходом американских компаний и увеличением рекламной активности.

С начала года до середины октября в России было продано 2,58 миллиона ноутбуков на сумму 163,3 миллиарда рублей, что на 12% больше по сравнению с 2023 годом и на 6% по количеству проданных устройств.

Источник в «Марвел-Дистрибуции» отметил, что доля российских ноутбуков достигла 11,6%, тогда как у американских брендов она упала ниже 10%. Для сравнения, в 2022 году доля американских брендов составляла 30%, а российских — всего 4%. В прошлом году эти показатели изменились до 13% и 7% соответственно.

Наибольший рост наблюдается у брендов Aquarius, Digma, Fplus и Kraftway. Однако основную часть рынка (70–72%) по-прежнему занимают китайские и тайваньские компании, такие как Asus, Lenovo и MSI.

Читайте также:

Российские производители предложили запретить параллельный импорт электроники

Россиян предупредили об опасности использования гаджетов во время подзарядки

СМИ: Минцифры может обязать ретейлеров устанавливать российский софт на ПК
#компании
#рост
#производители
#импорт
#минцифры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вирус «Коксаки»: чем опасен, симптомы, лечение, как добрался до России
05 ноября 2024, 10:30

Фото: iStock/thebaikers

В России родители школьников и маленьких детей начали сообщать о симптомах, схожих с заражением вирусом Коксаки. Вспышки заболевания наблюдаются в Московской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае. Насколько опасна болезнь и какие у нее симптомы расскажет «Радио 1».

Что такое вирус «Коксаки»


Вирус «Коксаки» — это группа вирусов, относящихся к семейству энтеровирусов. Они получили свое название от города Коксаки в штате Нью-Йорк, где были впервые выявлены в 1948 году. Вирусы этой группы могут вызывать различные заболевания, включая легкие инфекции верхних дыхательных путей, а также более серьезные состояния, такие как менингит и миокардит.

Насколько опасен вирус «Коксаки»


Вирус «Коксаки» в некоторых случаях может привести к серьезным осложнениям, особенно у детей и людей с ослабленной иммунной системой. Наиболее опасны вирусы типа A, которые могут вызывать вирусный менингит и другие тяжелые заболевания. Важно отметить, что в большинстве случаев инфекция проходит самостоятельно без необходимости в медицинском вмешательстве.

Симптомы вируса «Коксаки»


Симптомы вируса «Коксаки» могут варьироваться в зависимости от типа вируса и возраста пациента. К наиболее распространенным симптомам относятся:
  • Высокая температура;
  • Боль в горле;
  • Головная боль;
  • Усталость;
  • Сыпь на коже;
  • Боль в животе;
  • Воспаление слизистых оболочек (например, афтозный стоматит).

У детей могут наблюдаться более выраженные симптомы, такие как рвота и диарея.


Фото: iStock/RossHelen

Лечение вируса «Коксаки»


Специфического лечения вируса «Коксаки» не существует, так как это вирусная инфекция. Обычно лечение направлено на облегчение симптомов. Рекомендуется:
  • Обильное питье для предотвращения обезвоживания;
  • Жаропонижающие средства для снижения температуры;
  • Обезболивающие препараты для уменьшения боли.

В случае появления серьезных симптомов, таких как затрудненное дыхание или сильная боль в груди, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Профилактика


Для предотвращения заражения вирусом «Коксаки» рекомендуется соблюдать следующие меры:
  • Часто мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест;
  • Избегать близкого контакта с больными людьми;
  • Не употреблять необработанные продукты и пить только кипяченую воду;
  • Поддерживать чистоту в доме и на рабочих местах.

Как «Коксаки» попал в Россию

Вирус «Коксаки» известен во всем мире и может распространяться через контакт с инфицированными людьми или предметами. Первые случаи заболевания в России были зарегистрированы в 90-х годах XX века. С тех пор вирус периодически появляется в различных регионах страны, особенно в летний и осенний сезоны, когда увеличивается риск распространения инфекций. Открытые границы и международные поездки способствуют распространению вируса, что делает профилактику особенно важной.

В настоящее время поступают жалобы пациентов со схожими симптомами из Московской и Владимирской областей, а также из Краснодарского края.


Фото: iStock/Maksim Tkachenko

Откуда в Россию завезли вирус Коксаки


О «новом» заболевании среди российских туристов в Турции, симптомы которого напоминают вирус Коксаки, впервые сообщил телеграм-канал Shot. Отдыхающие в отелях Белека рассказали, что десятки человек обратились за медицинской помощью из-за высокой температуры, превышающей 39 градусов, которую не удавалось сбить медикаментами. Врачам пришлось ставить больным капельницы. По словам источников, острый период болезни продолжался 4-5 дней, после чего состояние пациентов начало улучшаться. Большинство из пациентов – дети.

Одним из первых симптомов заражения стала сыпь на ногах, руках и слизистой оболочке рта.

Читайте также:

В России рассказали, что могло поспособствовать усилению вируса Коксаки

Россиян призвали обратиться к врачу при обнаружении симптомов вируса Коксаки

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с выявлением вируса Коксаки
#вирус
#дети
#инфекция
#жалобы
#лечение
#температура
#профилактика
#страны
#меры
#поездки
#симптомы
#препараты
#болезни
#заболевания
#менингит
#вирусы
#турция
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Павловском Посаде прошёл концерт творческих коллективов в честь Дня народного единства
05 ноября 2024, 10:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

В Павловском Посаде в Доме культуры «Большедворский» состоялся концерт творческих коллективов, приуроченный ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Этот праздник напоминает нам о силе духа нашего народа, его стойкости и сплочённости перед лицом любых испытаний. Спасибо артистам, подарившим зрителям праздничное настроение этим субботним вечером», — сообщило руководство Дома культуры.
Свои выступления представили такие коллективы, как: вокальная группа «Ностальгия» под руководством Ольги Титовой, вокальная группа «Созвездие» под руководством Ивана Трохина, коллектив эстрадного танца «Феерия» под руководством Ирины Ирвачевой и вокальная студия «Мастерская Алисы» под руководством Надежды Илларионовой.

Ведущей праздничного концерта стала Ольга Титова. За музыкальное сопровождение отвечал Алексей Кузьмин.

Читайте также:

Юные павловопосадцы получили паспорта накануне Дня народного единства

В Павловском Посаде состоялся осмотр территорий

В техникуме Павловского Посада отметили День СПО
#праздник
#день народного единства
#концерт
#павловский посад
#подмосковье
#вокал
#танцы
#творчество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе рассказали о неожиданных последствиях роста кладбищ на Украине
Боуз: рост кладбищ на Украине приводит к заражению водоемов в стране
05 ноября 2024, 10:09

Фото: iStock/Faferek

Рост числа кладбищ на Украине приводит к заражению многих водных объектов на территории страны. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
По его словам, кладбища на Украине увеличились в 12 раз, что приводит к проникновению появившихся в результате разложения тел веществ в грунтовые воды. Согласно информации Боуза, на данный момент водоемы загрязнены уже в 16 регионах.

Ранее сообщалось, что под Краматорском в ДНР, который временно оккупирован ВСУ, разрослось новое кладбище гигантских размеров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Главком ВСУ заявил об активизации армии России на юге Украины

На Украине заявили о провале мобилизации в 2024 году

Воевавший на стороне ВСУ известный барабанщик-сатанист погиб в зоне СВО
#кладбища
#водоёмы
#сво
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников