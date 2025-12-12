Общественники призвали заблокировать игру The Sims за пропаганду ЛГБТ*
Межрегиональная организация «Отцы рядом» предлагает ввести ограничения на популярную игру The Sims для детей и подростков. Об этом лидер движения Иван Курбаков заявил в беседе с «Абзацем».
По его словам, в игре присутствуют элементы жестокости, насилия и сцены, которые он назвал ЛГБТ*-пропагандой. Он считает, что такие материалы способны формировать у детей и подростков искажённые представления о социальных нормах и поведении.
Курбаков подчеркнул, что ограничение доступа к The Sims следует рассматривать как меру защиты здоровья и психологического благополучия несовершеннолетних, а также способ формирования правильных ценностных ориентиров. По его словам, обеспечение безопасной информационной среды — это общая ответственность государства, родителей и общества.
Он также отметил, что речь идёт не о цензуре, а о необходимости создания безопасного цифрового пространства, которое будет способствовать гармоничному развитию молодёжи.
