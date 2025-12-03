Жениха и невесту арестовали за секс до свадьбы

03 декабря 2025, 08:57

В Малайзии арестовали жениха и невесту, уединившихся в отеле до свадьбы

Фото: iStock/Napadon Srisawang

В Малайзии религиозная полиция арестовала пару, которая уединилась в гостинице до свадьбы. Об этом пишет Mothership.