Жениха и невесту арестовали за секс до свадьбы

В Малайзии арестовали жениха и невесту, уединившихся в отеле до свадьбы
Фото: iStock/Napadon Srisawang

В Малайзии религиозная полиция арестовала пару, которая уединилась в гостинице до свадьбы. Об этом пишет Mothership.



Все произошло в городе Клуанг штата Джохор. Невеста приехала из другого города, чтобы познакомиться с родственниками жениха, после чего влюбленные остановились в отеле. Ночью в номер нагрянула религиозная полиция. Девушка сначала не открывала дверь и уверяла, что находится одна, но стражи порядка не поверили ей и нашли под столом спрятавшегося парня.

Пару обвиняют в так называемом халвате — религиозном преступлении, которое заключается в незаконном уединении двух лиц противоположного пола. Свадьбу должны были сыграть через месяц.

