Жениха и невесту арестовали за секс до свадьбы
В Малайзии религиозная полиция арестовала пару, которая уединилась в гостинице до свадьбы. Об этом пишет Mothership.
Все произошло в городе Клуанг штата Джохор. Невеста приехала из другого города, чтобы познакомиться с родственниками жениха, после чего влюбленные остановились в отеле. Ночью в номер нагрянула религиозная полиция. Девушка сначала не открывала дверь и уверяла, что находится одна, но стражи порядка не поверили ей и нашли под столом спрятавшегося парня.
Пару обвиняют в так называемом халвате — религиозном преступлении, которое заключается в незаконном уединении двух лиц противоположного пола. Свадьбу должны были сыграть через месяц.
Читайте также: