Песков: дети в России пишут обращения из-за блокировки Roblox

09 декабря 2025, 13:32

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Многие дети в России направляют обращения по поводу заблокированной игры Roblox, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подтвердил, что обращения действительно поступают, и дети активно интересуются ситуацией с платформой.