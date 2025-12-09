Песков: дети в России пишут обращения из-за блокировки Roblox
Многие дети в России направляют обращения по поводу заблокированной игры Roblox, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подтвердил, что обращения действительно поступают, и дети активно интересуются ситуацией с платформой.
В Роскомнадзоре в среду пояснили, что Roblox заблокировали в России из-за выявленных фактов массового распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к противоправным действиям и пропаганды ЛГБТ*-тематики.
Песков отметил, что обращений от детей очень много и они продолжают поступать. Ситуация с блокировкой вызвала широкий общественный резонанс, а родители и эксперты обсуждают возможные последствия ограничения доступа к платформе для подростков.
