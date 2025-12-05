Предполагаемых организаторов ЛГБТ*-вечеринок арестовали в Ульяновске
Троих подозреваемых в организации вечеринок в Ульяновске, на которых происходила пропаганда ЛГБТ*, поместили под домашний арест по решению суда.
Об этом сообщает Telegram-канал регионального УМВД России.
Полиция выяснила, что с января 2024 по декабрь 2025 года трое жителей региона в возрасте от 30 до 35 лет проводили мероприятия в развлекательном заведении Ленинского района, владельцем которого является один из подозреваемых.
Они распространяли информацию о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, осознавая, что ЛГБТ* является экстремистским движением и запрещено в стране. Участники размещали в интернете анонсы закрытых вечеринок, а также фото и видео.
Возбудили уголовное дело об организации и участии в экстремистской деятельности.
