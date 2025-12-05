Предполагаемых организаторов ЛГБТ*-вечеринок арестовали в Ульяновске

05 декабря 2025, 17:16

Предполагаемых организаторов ЛГБТ*-вечеринок отправили под домашний арест

Фото: istockphoto/Rawf8

Троих подозреваемых в организации вечеринок в Ульяновске, на которых происходила пропаганда ЛГБТ*, поместили под домашний арест по решению суда.