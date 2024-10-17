«‎Спаивать Собчак и Милонова»: SHAMAN рассказал о водке под своим брендом

Российский певец Ярослав Дронов, более известный под сценическим именем SHAMAN, опроверг информацию о планах выпустить водку с названием своего хита «Я русский». В своём Telegram-канале артист пояснил, что действительно зарегистрировал бренд, однако, по его словам, это необходимо для защиты его прав и предотвращения использования названия для производства некачественной продукции.