«‎Спаивать Собчак и Милонова»: SHAMAN рассказал о водке под своим брендом

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Российский певец Ярослав Дронов, более известный под сценическим именем SHAMAN, опроверг информацию о планах выпустить водку с названием своего хита «Я русский». В своём Telegram-канале артист пояснил, что действительно зарегистрировал бренд, однако, по его словам, это необходимо для защиты его прав и предотвращения использования названия для производства некачественной продукции.
Дронов подчеркнул, что его цель — иметь законные инструменты для разрешения или запрета на использование названия хита в коммерческих целях.
Напомним, что ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обвинил SHAMAN в попытке «споить население» и охарактеризовал водку как «антирусский напиток».
Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, является профессиональным музыкантом с тремя профильными образованиями и двадцатипятилетним опытом сценических выступлений.
Несмотря на успешные участия в шоу «Голос» и конкурсе «Фактор А», он долгое время не мог добиться значительного успеха.
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«И, конечно же, никакой водкой «Я русский» спаивать журналистку Собчак и депутата Милонова я не собираюсь», — резюмировал SHAMAN.
Напомним, что ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обвинил SHAMAN в попытке «споить население» и охарактеризовал водку как «антирусский напиток».
Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, является профессиональным музыкантом с тремя профильными образованиями и двадцатипятилетним опытом сценических выступлений.
Несмотря на успешные участия в шоу «Голос» и конкурсе «Фактор А», он долгое время не мог добиться значительного успеха.
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Дарья Осипова