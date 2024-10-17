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«‎Спаивать Собчак и Милонова»: SHAMAN рассказал о водке под своим брендом

Shaman заявил, что не собирается спаивать Собчак и Милонова водкой «Я русский»
17 октября 2024, 09:49
Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российский певец Ярослав Дронов, более известный под сценическим именем SHAMAN, опроверг информацию о планах выпустить водку с названием своего хита «Я русский». В своём Telegram-канале артист пояснил, что действительно зарегистрировал бренд, однако, по его словам, это необходимо для защиты его прав и предотвращения использования названия для производства некачественной продукции.
Дронов подчеркнул, что его цель — иметь законные инструменты для разрешения или запрета на использование названия хита в коммерческих целях.

«И, конечно же, никакой водкой «Я русский» спаивать журналистку Собчак и депутата Милонова я не собираюсь», — резюмировал SHAMAN.



Напомним, что ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обвинил SHAMAN в попытке «споить население» и охарактеризовал водку как «антирусский напиток».

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, является профессиональным музыкантом с тремя профильными образованиями и двадцатипятилетним опытом сценических выступлений.

Несмотря на успешные участия в шоу «Голос» и конкурсе «Фактор А», он долгое время не мог добиться значительного успеха.

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#водка
#shaman
Трое приезжих из Новосибирска обворовали частные дома в Подмосковье
17 октября 2024, 09:33

Полицейские задержали трёх жителей Новосибирска в возрасте от 36 до 39 лет по подозрению в кражах из частных домов в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Установлено, что злоумышленники проникли в частный дом, расположенный в посёлке Михнево городского округа Ступино, вынесли оттуда деньги и ювелирные украшения и скрылись с места преступления на машине. Ущерб составил свыше 900 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Полиции удалось установить личности подозреваемых и при силовой поддержке росгвардейцев задержать их по месту проживания в Новосибирске. В квартире одного из задержанных была обнаружена часть украденных вещей.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные обокрали ещё один частный дом — в Орехово-Зуевском округе Московской области. Ущерб, причинённый этим преступлением, составил более 2 миллионов рублей.

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#полиция
#кражи
#московская область
#подмосковье
#мвд московской области
#криминал
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Стало известно, что перед Новым годом на свободу выйдет серийный убийца-расчленитель
В декабре 2024 года серийный убийца-расчленитель Масалимов окажется на свободе
17 октября 2024, 09:33

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В декабре этого года серийный убийца-расчленитель Анвар Масалимов вновь окажется на свободе. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Сообщается, что Масалимов стал первым в истории России осуждённым, чья смертная казнь была заменена на пожизненное лишение свободы. Позже его освободили по УДО, но вскоре он снова оказался за решёткой.

По данным канала, 63-летний преступник в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии ИК-3 в Башкортостане.

Масалимов совершил своё первое убийство в 1980 году, когда, находясь в командировке, зарезал своего собутыльника. За это он был приговорён к 15 годам колонии.

В 1991 году, уже в колонии-поселении, он совершил второе убийство — задушил и расчленил знакомого, после чего сжёг останки. В 1992 году его приговорили к смертной казни, но из-за моратория на её исполнение наказание было заменено на пожизненное заключение.

После 25 лет в заключении Масалимов вышел на свободу по УДО в 2016 году. Однако его жизнь на свободе оказалась недолгой: в 2018 году он снова оказался за решёткой после того, как порезал ножом своего собутыльника. В 2019 году суд приговорил его к пяти годам колонии.

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#суд
#убийство
#наказание
#смертная казнь
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В обесточенные районы Абхазии подали свет из России
17 октября 2024, 08:13

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Электроснабжение столицы и западной части Абхазии было восстановлено после двухчасового отключения, вызванного аварией на высоковольтной линии ВЛ-220 в Очамчыре. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на «Черноморэнерго».
По информации компании, для поддержания функционирования энергосистемы был организован переток электроэнергии из России. Подача электричества в обесточенные районы, включая Сухум, Сухумский, Гудаутский и Гагрский, возобновлена.

Аварийная бригада «Черноморэнерго» активно работает над устранением поломки. На месте происшествия находится руководство компании. Как стало известно, причиной отключения стал обрыв высоковольтного провода на участке длиной около 400 метров.

Специальная техника уже направлена для проведения необходимых работ, которые будут продолжаться до полного восстановления энергоснабжения.

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#россия
#техника
#происшествия
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Директор «Тайгана»: львов, растерзавших сотрудницу, усыплять не будут
17 октября 2024, 03:35

Фото: istock/3dan3

Львов, напавших на сотрудницу сафари-парка «Тайган» в Крыму, не будут усыплять, заявил директор парка Олег Зубков.
Трагедия произошла, когда работница парка не закрыла засов между вольерами во время уборки, и хищники нанесли ей смертельные травмы.

По словам Зубкова, причиной инцидента стал человеческий фактор, а не агрессия со стороны животных. Погибшая сотрудница проработала в парке 18 лет и была опытным специалистом.

«Львы не виноваты, это их инстинкты. Они остаются хищниками, и человеческие ошибки им не прощаются. Никаких мер против животных не будет», — отметил директор.
Сафари-парк «Тайган», расположенный в Белогорском районе Крыма, является крупнейшим в Европе по количеству хищников. В нём проживают около 60 львов и другие животные на площади в 32 гектара.

Ранее сообщалось, что управляющую крупнейшим по коллекции львов сафари-парком «Тайган» в Крыму Леокадию Перевалову насмерть загрызли львы. Ее растерзанное тело в вольере обнаружили коллеги. Леокадия была опытнейшим профессионалом, сообщает региональное сетевое издание «Жизнь». Она более 18 лет проработала с крупными хищниками, являясь кипером директором зоопарка «Сказка».

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#подмосковье
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#животные
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Расстрелявший офицера СВО киллер мог скрыться пешком
Mash: по подозрению в расстреле офицера СВО в Подмосковье ищут пешехода
16 октября 2024, 23:00

Фото: Следственный комитет

Правоохранительные органы ищут пешехода, подозреваемого в убийстве участника СВО в Подмосковье, сообщает канал Mash. Предполагается, что преступник добрался до деревни, где жил военный, пешком через лес.
В первые часы после убийства правоохранители ввели план «Перехват». Останавливали и досматривали все проезжающие машины. Оказалось, что все они принадлежали местным жителям и не имели отношения к преступлению. В результате появилась версия, что киллер скрылся пешком.

Ранее сообщалось, что убийца ждал замначальника управления воинской части Никиту в засаде при въезде в деревню Меленки в Солнечногорском районе Московской области.

Убийство произошло утром 16 октября возле деревни Маленки. Неизвестный открыл огонь по автомобилю, ехавшему по грунтовой дороге. Восемь точных выстрелов в водительскую дверь оказались смертельными. Водитель получил ранения, несовместимые с жизнью. Автомобиль продолжил движение, пока не врезался в забор частного дома. За рулем был участник СВО Никита Кленков, который вернулся домой из зоны боевых действий неделю назад.

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#подмосковье
#убийство
#автомобиль
#машины
#сво
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«Забыла закрыть засов»: подробности смерти управляющей зоопарком, которую загрызли львы
СК завел дело по гибели сотрудницы парка «Тайган» от нападения трех львов
16 октября 2024, 21:19

Фото: СКР Крыма и Севастополя

После смерти сотрудницы парка львов «Тайган» от нападения львов, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет Крыма и Севастополя 16 октября.
Выяснилось, что женщина, работавшая в парке почти 17 лет, вошла в клетку с тремя львами для уборки. Предварительно, она забыла закрыть засов между двумя частями клетки, что привело к нападению хищников. В результате женщина получила смертельные травмы.

Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас они изучают документы о соблюдении правил и техники безопасности, а также трудового законодательства. СК ищет ответственных, действиям которых дадут оценку в ходе расследования.

Дело возбудили из-за нарушений требований охраны труда, повлекших неосторожную смерть человека — часть 2 статьи 143 УК. Виновным грозит до 4 лет колонии.
«Руководство Главного следственного управления взяло расследование под контроль», — сообщает ведомство.

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#дело
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#крым
#зоопарк
#животные
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Убийца поджидал вернувшегося с СВО офицера Кленкова в засаде
16 октября 2024, 18:52

Фото: iStock/SolidMaks

Убийца, расстрелявший в упор заместителя начальника управления воинской части Никиту Кленкова, поджидал его в засаде при въезде в деревню Меленки в Солнечногорском районе Московской области. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, как только киллер увидел автомобиль жертвы, то сразу же начал стрелять. Всего он сделал восемь выстрелов.

По данным ведомства, 16 октября в районе 09:00 в деревне Меленки неизвестный трижды выстрелил в заместителя начальника управления воинской части Никиту Кленкова, который выехал от своего дома в сторону Пятницкого шоссе. Почти на выезде неизвестные открыли огонь. Стреляли в упор, в водительское стекло. Всего было произведено не менее восьми выстрелов. Офицер погиб на месте. Мужчина неделю назад вернулся из зоны СВО.

После убийства полковника ВС РФ в Подмосковье, полицейские начали разыскивать пешехода. Версия о том, что киллер прибыл в Меленки на автомобиле, была завёрнута.

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Убийство офицера ВС РФ в Подмосковье было заказным
#подмосковье
#автомобиль
#шоссе
#полицейские
#мужчина
#дома
#сво
#вс рф
#жертвы
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Умерший генерал Цоков создал ОПГ с Поповым и Моисеевым, сообщил обвинитель
Прокурор: генерал Цоков создал ОПГ с Поповым и Моисеевым для личного обогащения
16 октября 2024, 18:28

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Генерал-лейтенант Олег Цоков огранизовал преступную группу, которая украла из госбюджета более 114,5 млн рублей. В нее вошли бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов и бизнесмен Сергей Моисеев. Но дело Цокова закрыли из-за его смерти. Об этом сообщил прокурор в Тамбовском гарнизонном военном суде, где идет процесс по делу Попова и Моисеева.
«Зная, что Попов увлечен ставками на спорт, Цоков подкупил его жену дорогим автомобилем за четыре миллиона рублей и убедил Моисеева, разработав план преступления», — цитирует гособвинителя ТАСС.

По словам прокурора, первым задумался о краже металлоконструкций генерал-лейтенант Цоков. Попов, на карту которого Цоков перевел 1,3 млн рублей, согласился участвовать в краже. Прокурор также уточнил, что группа из трех человек около полугода крала металлические изделия из фонда ВГА Запорожской области для оборудования фортификационных сооружений.

Гособвинитель заявил, что Попов, Цоков и Моисеев обманули вышестоящее командование и ВГА, и украли металлические конструкции на сумму 114,56 млн рублей. По данным прокурора, конструкции кради в Мелитополе, Бердянске, Туле, Балашихе, Дмитрове, Москве и других городах.

Попов заявил о своей невиновности. Моисеев признал вину полностью.

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#уголовное дело
#суд
#военные
#мошенничество
#хищение
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Ищут пешехода: появилась новая версия по убийству вернувшегося с СВО офицера в Подмосковье
Mash назвал новую версию следствия по убийству вернувшегося с СВО офицера
16 октября 2024, 18:18

Фото: iStock/blinow61

После убийства полковника ВС РФ в Подмосковье, полицейские начали разыскивать пешехода. Версия о том, что киллер прибыл в Меленки на автомобиле, была завёрнута.
Ранее в этот день сообщалось, что неизвестный в упор выстрелил в недавно вернувшегося домой бойца СВО. Он был заместителем командира одной из воинских частей. В момент публикации первой новости о произошедшем выдвигалась версия о том, что киллер вплотную подъехал к автомобилю военного и произвёл восемь выстрелов в упор, после чего скрылся с места происшествия. Водитель скончался на месте.

В первые часы после произошедшего правоохранительные органы ввели план «Перехват». Они останавливали все автомобили и досматривали их. В итоге все машины оказались «чистыми» и принадлежали жителям деревни, пишет Telegram-канал Mash.

Тогда появилась версия, что убивший бойца СВО мужчина пришёл в деревню пешком через лес. Теперь полицейские разыскивают пешехода.

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#полиция
#сво
#убийство
#военные
#подмосковье
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