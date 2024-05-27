Общественница Зарипова раскрыла наиболее эффективную форму контроля таксистов

Фото: iStock/Georgiy Datsenko
Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова заявила, что медицинский, а также технический контроли за водителями такси являются наиболее эффективными.
«Медосмотр должны проходить все водители на всех видах коммерческого транспорта. Медосмотр водителей ввели в советские годы, и он показал свою эффективность. Проблема не в медосмотре, а в отсутствии контроля. Даже, если завтра мы введем цифровой контроль, уполномоченные органы не понимают, как контролировать наличие или отсутствие медосмотра», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Зарипова.
Ранее сообщалось, что бесплатный проезд в такси предоставляется зарегистрированным в Московской области участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, такая льгота действует в регионе уже семь лет.
Читайте также:
СК просит арестовать начальника автоколонны ООО «Такси» по делу о гибели людей
В компании «Такси», автобус которой упал в реку в Петербурге, прошли обыски
Стало известно, кто может ездить на такси в Подмосковье бесплатно
Мелисса Тимофеева