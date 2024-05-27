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Общественница Зарипова раскрыла наиболее эффективную форму контроля таксистов

Общественница Зарипова назвала медосмотр эффективной формой контроля
27 мая 2024, 19:47
Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова заявила, что медицинский, а также технический контроли за водителями такси являются наиболее эффективными.


«Медосмотр должны проходить все водители на всех видах коммерческого транспорта. Медосмотр водителей ввели в советские годы, и он показал свою эффективность. Проблема не в медосмотре, а в отсутствии контроля. Даже, если завтра мы введем цифровой контроль, уполномоченные органы не понимают, как контролировать наличие или отсутствие медосмотра», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Зарипова.

Ранее сообщалось, что бесплатный проезд в такси предоставляется зарегистрированным в Московской области участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, такая льгота действует в регионе уже семь лет.

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Главу городского округа Истра впечатлило благоустройство центра Дедовска
27 мая 2024, 20:02

Фото: Telegram-канал главы городского округа Истра Татьяны Витушевой

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева и министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин посетили центр Дедовска, где проводится работа по благоустройству.
«Данный проект благоустройства стал призёром VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На эти цели городской округ Истра в прошлом году получил федеральный грант», — напомнила Татьяна Витушева в своем Telegram-канале.
Она отметила, что масштаб проекта ее впечатлил: в центральной части города планируется обустройство пешеходных дорожек, тихих зон для отдыха, озеленение. По словам главы городского округа Истра, проект рассчитан исходя из запросов всех категорий дедовчан: освещение, детские и спортивные площадки, площадка для выгула собак. Особое внимание уделено водоёму в Георгиевском сквере у церкви: пруд будет очищен, по берегам и на территории парковой зоны произведена опиловка.

Татьяна Витушева добавила, что на сегодняшний день подрядчиком уже завершается работа по обустройству первого в городе Дедовске скейтпарка. Объект, площадью 600 м2, расположен в парке Гучково, а планируется его открыть уже в июне.

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Психолог Дугенцова заявила о вреде электронных книг для детей
27 мая 2024, 19:58

Фото: iStock/MNStudio

Психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова заявила, что замена бумажных книг электронными для детей не закончится ничем хорошим.
Она отметила и пользу бумажных книг для ребёнка, которая заключается в том, что с помощью печатных версий человек развивает сенсорные ощущения и даже эмпатию.

«Digital-книги подходят более взрослым людям. Но лучше не использовать их до 18 лет. У нас сегодня и так в жизни много гаджетов и если ещё и книги ими заменять, ничем хорошим это не закончится», – добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Ранее клинический психолог, кандидат психологических наук, руководитель программы магистратуры «Практическая психология в социальной сфере и образовании» МГППУ Юлия Кочетова заявила, что снизить стресс перед экзаменами может помочь грамотное планирование дня и отказ от гаджетов перед сном.

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#психолог
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#человек
#психология
#дети
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Воробьёв рассказал о совместных проектах Московской области и Узбекистана
27 мая 2024, 19:48

Фото: Пресс-служба президента РФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о совместных проектах региона и Узбекистана, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
Воробьёв выступил на заседании Совета регионов России и Узбекистана при участии глав государств Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.

«В прошлом году в Самарканде «Щелково Агрохим» открыло большое подразделение по защите растений — важнейший завод, который сегодня полностью обеспечивает Узбекистан и исключает зависимость от других стран», — отметил губернатор.

Также в ближайшее время в Дубне запускается новый российский коллайдер «NICA». Это международный проект 18 стран на базе Объединенного института ядерных исследований.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

«Совместно с научными организациями Узбекистана ОИЯИ реализует стратегически важные проекты в сфере ядерной медицины. Кроме того, создан кластер облачных вычислений, интегрирующий вычислительные ресурсы Института ядерной физики Узбекистана в облачную систему ОИЯИ», — заявил Воробьёв.

Узбекистан и Московская область также развивают сотрудничество в сфере образования.

«С Белоруссией мы уже обмениваемся учениками, учителя могут проходить практику и перенимать лучшие навыки преподавания, работать в лучших лабораториях. Предлагаем также рассмотреть эту возможность на уровне Узбекистана и России», — ​рассказал ​губернатор региона.

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#узбекистан
#московская область
#андрей воробьёв
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Россиянкам раскрыли идею необычного летнего макияжа
Визажист Никитина предложила идеи для летнего макияжа
27 мая 2024, 19:37

Фото: iStock/Mikhail Spaskov

Профессиональный визажист Александра Никитина заявила, что летом будут весьма уместны быстрый макияж в единой гамме и вариант с насыщенным ярким цветом на глазах.
При этом она добавила, что весьма необычным будет макияж с акцентом на нижнем веке.

«Самый необычный вариант летнего макияжа получится, если прокрасить яркими тенями не верхнее, а нижнее веко. Но делать это важно кисточкой или хотя бы ватной палочкой – просто растушевать пальцами аккуратно не получится», — поделилась в беседе с «Москвой 24» Никитина.

До этого россиянам раскрыли пользу скрабов для тела. Как пишет Общественная Служба Новостей, в частности, кофейный скраб замедляет старение кожи и способствует выработке коллагена. Такой косметический продукт можно сделать самостоятельно. Специалисты рекомендуют смешать соль и кофе до состояния порошка, а поле добавить полезное масло.

Ранее технолог-разработчик косметического бренда Анастасия Новикова поделилась, что летом для ухода за кожей рекомендуется использовать крема с SPF.

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#косметика
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#красота
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Запуск спутника КНДР закончился неудачей
27 мая 2024, 19:15

Фото: istock / DedMityay

Запуск разведывательного спутника Северной Кореи завершился неудачей.
Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на ТАСС.

Ракета-носитель взорвалась на этапе работы первой ступени. Запуск ракеты с аппаратом «Маллиген-1» состоялся 27 мая с космодрома Сохэ.

В марте Министерство обороны Южной Кореи объявило о планах запуска второго разведывательного спутника для усиления наблюдения за Северной Кореей. Новый спутник будет оснащен радаром с синтезированной апертурой, который сможет собирать данные в любых погодных условиях.

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#ракеты
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Педагог Неверова раскрыла, когда лучше начинать подготовку к ЕГЭ
Педагог Неверова рекомендовала готовиться к ЕГЭ с 9-ого класса
27 мая 2024, 19:03

Фото: iStock/mapo

Руководитель департамента преподавания образовательной компании Полина Неверова объяснила, что наилучшим вариантом подготовки к ЕГЭ является начать её с 9-ого класса.
При этом готовиться к экзамену лучше поэтапно, считает эксперт.

«Если школьник планирует сдавать 4 экзамена, то в 10-ом классе можно досконально изучить 2 наиболее сложных предмета, а в 11-ом заниматься регулярными решениями вариантов экзамена и усваивать стандарты сдачи ответов. Оставшиеся 2 предмета можно начать изучать с лета перед 11-ым. Так получится спокойно подготовиться к 4 экзаменам», — пояснила в беседе с Газета.ру Неверова.

Ранее сообщалось, что почти 1,4 тыс школьников примут участие в сдаче Единого государственного экзамена в городском округе Химки.

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#образование
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Забрал свой член и уехал за границу: Пригожин прокомментировал побег рэпера VACÍO
Пригожин: от убежавшего в США рэпера Vacio остался один носок
27 мая 2024, 18:47

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Российский композитор и продюсер Иосиф Пригожин заявил, что от рэпера VACÍO (Николай Васильев), сбежавшего в США, остался только носок, который он надевал на половой орган во время вечеринки у телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Пригожин отметил, что музыкант не умеет отвечать за свои слова. По словам известного композитора, такие люди, как рэпер, являются «недорогими».

Васильев жил в свободной стране и мог здесь реализоваться, а чем в дальнейшем музыкант будет заниматься в Штатах — остается неизвестным, добавил Пригожин.

Ранее сообщалось, что рэпер VACÍO смог сбежать в США через Армению при помощи «третьих лиц». Он обманул на деньги российский лейбл и теперь собирается отказаться от гражданства РФ.

Напомним, в ночь на 21 декабря в модном столичном клубе MUTABOR состоялась скандальная «голая вечеринка». Васильев пришёл на неё в одном носке, прикрывавшем половой орган. За это Vacío получил повестку в армию и открытое административное дело.

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Российские учёные спасли ценную породу коров, устойчивую к болезням
27 мая 2024, 18:36

Фото: iStock/Lorenzo_Salas

Учёные Всероссийского института животноводства им. Л.К. Эрнста сохранили горбатовскую породу коров, устойчивую к болезням.
Отмечается, что порода устойчива, в частности, к таким болезням, как лейкоз, туберкулез и бруцеллез. Молоко таких коров отличается высокой жирностью и белковостью.

Как передаёт Газета.ру, для получения потомства учёные использовали семя двух чистопородных быков красной горбатовской породы и получили два бычка, которые будут использованы для создания банка семени, а отобранные тёлки станут донорами яйцеклеток для получения эмбрионов методом экстракорпорального оплодотворения.

Ранее биологи из Уральского федерального университета (УрФУ) предложили добавлять в пищевые добавки не только корень, но и листья солодки из-за их пользы для здоровья.

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#животные
#коровы
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Египетский солдат погиб на КПП «Рафах» после перестрелки с израильскими военными
27 мая 2024, 18:30

Фото: iStock/Gilnature

На пограничном пункте «Рафах» между сектором Газа и Египтом утром 27 мая произошла перестрелка, в которой участвовали солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и египетские военные.
Об этом сообщила радиостанция Kan.

По имеющейся информации, в результате перестрелки погиб египетский военнослужащий, а израильские солдаты не понесли потерь. ЦАХАЛ начал расследование причин случившегося.

Инцидент произошел на фоне обострения напряженности между Израилем и Египтом, вызванного действиями ЦАХАЛа на КПП «Рафах». С начала активных боевых операций Израиля в этом районе, которые начались около трех недель назад, Египет прекратил доставку гуманитарной помощи в Газу.

В результате, под давлением США, Египет возобновил поставки через переход Керем Шалом.

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