Россиян предупредили о волне мошенничества перед школьными экзаменами
Перед экзаменационным периодом в России ожидается волна мошенничества, направленная на подростков. Об этом предупредил в беседе с РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
По его словам, активизация атак на школьников придётся на конец апреля и начало мая. Сейчас дети проходят промежуточные аттестации, а впереди у них ОГЭ и ЕГЭ — повышенная нагрузка делает подростков более уязвимыми для цифровых угроз. Несовершеннолетние активно используют различные ресурсы для подготовки и часто переходят по ссылкам, в частности, фишинговым.
Машаров подчеркнул, что в это время особенно важна родительская помощь и контроль. Он также посоветовал взрослым интересоваться учёбой детей и помогать им справляться со стрессом. Нестабильное эмоциональное состояние повышает вероятность попадания под влияние мошенников. Более того, в некоторых случаях сильное беспокойство школьника может привести к повышенной агрессии и противоправному поведению.
Читайте также: