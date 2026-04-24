Россиян предупредили о штрафе за сигнализацию автомобиля в ночное время
Автомобилистам может грозить штраф за частое и беспричинное срабатывание сигнализации машины в ночное время. Об этом сообщил РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.
Существуют две позиции по вопросу ответственности: согласно региональному закону о тишине или статье 12.20 КоАП РФ, которая касается нарушений правил использования звуковых сигналов (их разрешается применять только для предупреждения аварийных ситуаций). Согласно мнению эксперта, более правильным будет руководствоваться региональным законом о тишине. Штраф для граждан может составить до пяти тысяч рублей, пояснил Моисеев.
По его словам, автомобильная сигнализация играет важную роль в предотвращении правонарушений, которые часто происходят в ночное время, но при этом может доставлять значительный дискомфорт другим людям. Юристы сходятся во мнении, что необоснованное и слишком частое включение сигнализации может повлечь за собой привлечение к ответственности. Однако, если у водителя были веские причины для использования сигнализации, это не будет считаться правонарушением, подытожил Моисеев.
