Общество «Знание» проведёт просветительский марафон в честь 80-летия Победы

Фото: пресс-служба общества «Знание»
Марафон «Знание.Первые», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проведёт российское общество «Знание», мероприятие будет проходить с 20 по 30 апреля, сообщает пресс-служба общества.
«Марафон, включающий общение молодёжи с первыми лицами государства, а также с ведущими российскими деятелями культуры, искусства и науки, охватит 11 городов, а центральная площадка на Поклонной площади в Москве будет работать все три дня», — говорится в сообщении.Марафон стартует на Дальнем Востоке: первой площадкой станет Сахалинский госуниверситет в Южно-Сахалинске. Затем события переместятся в Омск, Пермь и Салехард. После этого эстафету возьмут Казань и Рязань. Площадки марафона будет также организованы в ДНР, во Владикавказе, Севастополе и Санкт-Петербурге.
Подробная информация о просветительском марафоне размещена по ссылке.
Читайте также:
Подмосковные школьники победили на Национальной технологической олимпиаде
В Подмосковье передали клоны тополя, пережившего Сталинградскую битву
Школьники столичного региона вышли в лидеры по заявкам на проект «Ледокол знаний»
Лев Каштанов