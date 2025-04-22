Подмосковные школьники победили на Национальной технологической олимпиаде

Фото: пресс-служба НТО
19 школьников из Московской области вошли в число лучших на Национальной технологической олимпиаде, по общему количеству победителей и призёров Подмосковье заняло четвёртое место среди регионов-участников, сообщает пресс-служба мероприятия.
«Представители Московской области проявили себя в таких направлениях, как «Технологии виртуальной реальности», «Разработка мобильных приложений», «Аэрокосмические системы», «Автономные транспортные системы», «Ядерные технологи», «Искусственный интеллект», «Автоматизации бизнес-процессов», «Разработка компьютерных игр», «Инфохимия», «Цифровые сенсорные системы» и «Программная инженерия в финансовых технологиях», — говорится в сообщении.Соревнования в рамках Национальной технологической олимпиады проходили для учеников 8-11 классов в течение двух месяцев. Всего в этом году на участие в олимпиаде было подано около 220 тысяч заявок. В финал вышли около 2 тысяч человек. По итогу испытаний призёрами и победителями стали ребята из 50 российских регионов и Республики Беларусь. Они смогут получить дополнительные баллы на ЕГЭ и приглашение на стажировку в ведущие компании.
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