В Подмосковье передали клоны тополя, пережившего Сталинградскую битву

Движение на 62-м километре федеральной трассы М-2 «Крым» на территории муниципального округа Чехов ограничили в связи с ремонтом путепровода, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».