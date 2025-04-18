В Подмосковье передали клоны тополя, пережившего Сталинградскую битву

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Комитет лесного хозяйства Московской области принял эстафету Всероссийской акции «Тополь Победы». В регион передали два уникальных саженца – клоны легендарного дерева, пережившего Сталинградскую битву, сообщили в пресс-службе ведомства.
После освобождения города в 1943 году, вопреки всему, израненное пулями и осколками снарядов дерево зацвело и продолжает жить до сих пор как символ мужества, отваги и стойкости.
Проект носит символичное название «Тополь Победы». Для сохранения уникального генофонда живого памятника войны с 2013 года специалисты выращивают саженцы из клонированных почек уцелевшего дерева.
В 2015 году саженцы впервые были высажены во всех городах-героях Великой Отечественной войны. По мнению биологов, кроны выросших из них тополей будут полностью копировать крону Сталинградского тополя.
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«Вместе с саженцами мы получили от Всероссийского научно-исследовательского института лесной генетики, селекции и биотехнологии сертификат соответствия с номером саженца и памятную табличку с QR-кодом. С помощью него можно узнать историю Сталинградского тополя», – рассказал врио председателя Комлесхоза Московской области Алексей Ларькин.Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Проект носит символичное название «Тополь Победы». Для сохранения уникального генофонда живого памятника войны с 2013 года специалисты выращивают саженцы из клонированных почек уцелевшего дерева.
В 2015 году саженцы впервые были высажены во всех городах-героях Великой Отечественной войны. По мнению биологов, кроны выросших из них тополей будут полностью копировать крону Сталинградского тополя.
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Лора Луганская