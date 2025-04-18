Школьники столичного региона вышли в лидеры по заявкам на проект «Ледокол знаний»

Фото: пресс-служба проекта «Ледокол знаний»
Представители Москвы и Московской области вошли в топ-5 по числу заявок на участие в шестом сезоне международного проекта «Ледокол знаний». Победители конкурсного отбора присоединятся к экспедиции Росатома к Северному полюсу на ледоколе «50 лет Победы», сообщает пресс-служба проекта.
«Участие в проекте могут принять российские школьники в возрасте от 14 до 16 лет. Они должны пройти онлайн-регистрацию и проявить себя в одном из трёх треках: «Изобретатель», «Исследователь» или «Инноватор». 144 претендента, показавших лучшие результаты, отправятся на региональные очные отборы, а финал конкурса состоится в Москве в конце июня», — говорится в сообщении.Всего в арктическую экспедицию на ледоколе отправятся 70 школьников. К ним присоединятся участники различных отраслевых и молодёжных проектов, а также блогеры, актёры и спортсмены.
Подробнее узнать о проекте и зарегистрироваться можно по ссылке.
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