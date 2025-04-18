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Школьники столичного региона вышли в лидеры по заявкам на проект «Ледокол знаний»

Фото: пресс-служба проекта «Ледокол знаний»

Фото: пресс-служба проекта «Ледокол знаний»

Представители Москвы и Московской области вошли в топ-5 по числу заявок на участие в шестом сезоне международного проекта «Ледокол знаний». Победители конкурсного отбора присоединятся к экспедиции Росатома к Северному полюсу на ледоколе «50 лет Победы», сообщает пресс-служба проекта.
«Участие в проекте могут принять российские школьники в возрасте от 14 до 16 лет. Они должны пройти онлайн-регистрацию и проявить себя в одном из трёх треках: «Изобретатель», «Исследователь» или «Инноватор». 144 претендента, показавших лучшие результаты, отправятся на региональные очные отборы, а финал конкурса состоится в Москве в конце июня», — говорится в сообщении.
Всего в арктическую экспедицию на ледоколе отправятся 70 школьников. К ним присоединятся участники различных отраслевых и молодёжных проектов, а также блогеры, актёры и спортсмены.

Подробнее узнать о проекте и зарегистрироваться можно по ссылке.

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Российским пенсионерам могут скоро начать платить 13-ю пенсию
Депутат Чернышов: законопроект о 13-й пенсии для россиян активно дорабатывают
18 апреля 2025, 11:00

Фото: iStock/mars58

В Госдуме активно дорабатывают законопроект о выплате 13-й пенсии. Об этом сообщил представитель ЛДПР, вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов.
«Поддержка в таком формате (от правительства — ред.) будет, ждем определенных согласований, внесем инфоповод, как только будет информация», — рассказал Чернышов в беседе с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что над законопроектом ведётся активная работа.

Ранее доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец отмечала, что неофициальная работа может оставить человека без пенсии по достижении нужного возраста.

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Телеведущий Николай Дроздов стал ниже на 10 см из-за хронической болезни
18 апреля 2025, 09:31

Николай Дроздов (Фото: Телеграм @drozdov_official)

Известный журналист и путешественник, многолетний автор и ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов страдает хроническим прогрессирующим заболеванием костей скелета. Из-за этого его рост уменьшился на 10 сантиметров.
Медики диагностировали у телеведущего остеопороз ещё пять лет назад, напоминает телеграм-канал Mash. Тогда рост Дроздова был 180 сантиметров, а сейчас — около 170 сантиметров. Это заболевание характеризуется недостатком кальция в костной ткани, из-за чего кости скелета становятся «слабыми» и ломкими. Появляются сильные боли в суставах, судороги в конечностях, начинается резкое снижение роста и веса.

Два года назад легендарный телеведущий сломал сразу семь рёбер, когда неудачно упал возле здания Московского университета. До этого неприятного происшествия он уже ломал позвонки, бедро и ключицу. Врачи рекомендовали Дроздову крайне дозированную физическую нагрузку, специальное питание, а также прописали ему укрепляющую терапию.

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Миронов предложил установить пенсию на уровне цены потребительской корзины
18 апреля 2025, 07:38

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что размер пенсии в стране должен быть не ниже стоимости потребительской корзины.
Миронов одобрил то, что в России с 2026 года пенсию начнут индексировать в два этапа. Однако отметил, что такая мера не сильно повысит доходы пенсионеров, так как официальный уровень инфляции, на который индексируют пенсии, намного ниже реального роста цен на продукты.

«Необходимо привязать минимальный размер пенсии к размеру потребительской корзины, а сам размер этой корзины увеличить в несколько раз, включив в нее качественные продукты питания и широкий набор непродовольственных товаров», — считает Миронов.

Он также призвал вернуть пенсионный возраст до 55-60 лет. При этом, по его мнению, размер пенсии необходимо рассчитывать исходя из стажа, размера зарплаты и условий работы. Пенсия должна быть не ниже 40% от заработка, и только тогда пенсионеры «перестанут выживать на свои пенсии», заключил Миронов.

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В России куриные яйца к Пасхе подешевели на 12,2 процента
18 апреля 2025, 06:17

Фото: iStock/darios44

К Пасхе куриные яйца в России подешевели на 12,2 процента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина.
По словам специалиста, подорожание наблюдается среди молочной продукции, цена которой выросла больше всего. Зафиксировано увеличение стоимости сливочного масла и молока на 37,8% и 22,7% соответственно в сравнении с прошлогодними результатами.

«В 2025 году стоимость продуктов для Пасхи выросла, причем молочные товары подорожали сильнее всего... Основной вклад в подорожание внесли молочные продукты: сливочное масло подорожало на 37,8%, молоко стало дороже на 22,7%. Единственным исключением стали куриные яйца, цена на которые, напротив, снизилась на 12,2%», — рассказал эксперт.

Тренин отметил, что к 2026 году продолжится увеличение стоимости наборов для приготовления кулича и творожной пасхи. При этом темпы роста могут замедлиться, если в стране сохраняться условия стабильности цен.

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В Саратове приостановлена работа аэропорта
18 апреля 2025, 05:55

Фото: iStock/Giorez

В аэропорту Саратова была временно приостановлена работа аэропорта. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на приём и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — передает Кореняко.

Причиной ограничения является обеспечение безопасности полетов. Сотрудники аэропорта принимают меры для обеспечения безопасности. О том, что именно стало причиной остановки работы воздушной гавани, не уточняется.

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