Обществознание исключат из школьной программы 6-7 классов с 1 сентября

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С 1 сентября обществознание исчезнет из школьной программы для 6-7 классов. В этом году предмет будет изучаться с восьмого класса, а в следующем — с девятого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.
«С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников восьмых-одиннадцатых классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для девятого-одиннадцатых классов», — говорится в сообщении.В публикации отмечается, что переход будет происходить постепенно — в течение двух лет. По словам директора Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елены Приступы, такие изменения направлены на повышение гибкости учебного плана.
«Эффективность вновь вводимых учебных предметов всегда обусловлена целеполаганием, то есть на какие результаты мы ориентируемся», — отметила эксперт.Также она подчеркнула, что это касается не столько предметных, сколько метапредметных результатов, особенно при введении новых учебных дисциплин.
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