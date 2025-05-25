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В Москве жильцы новостройки случайно нашли майнинговую ферму в доме

Фото: iStock/ bernardbodo

Фото: iStock/ bernardbodo

В Москве жильцы новостройки случайно нашли майнинговую ферму в доме, из-за которой они переплатили более четырех миллионов рублей за коммунальные услуги за полгода, сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечалось, что все случилось в многоэтажном жилом комплексе «Дискавери» на Беломорской улице, 23. Какое-то время люди платили огромные суммы за электричество (15 тысяч рублей вместо привычных 9), а общедомовое потребление шесть месяцев выросло на 40%.

Тогда жильцы дома решили разобраться в ситуации — расследование привело их в коммерческое помещение на первом этаже. Когда-то давно его сдали через объявление на двери. Местные IT-специалисты уточнили, что там находилась мощнейшая майнинговая ферма. Все оборудование подключили к общедомовой сети, и потребление делилось на всех. Почему так произошло — никто не понимает. Владельца помещения еще не нашли.

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День Лукерьи Комарницы 26 мая: Как привлечь в дом счастье и избежать финансовых трудностей, народные приметы
25 мая 2025, 12:05

Фото: iStock/ bocero1977

В народном календаре 26 мая — день Лукерьи Комарницы. Это название связано с тем, что к этому дню обычно появляются комары. Православные христиане в этот день чтят память мучеников Гликерии девы и Лаодикия, стража темничного. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/ Runoman

Святая Гликерия — христианская мученица, пострадавшая за веру во II веке во время гонений на христиан императора Антонина Пия (138–161). Гликерия рано лишилась родителей и сблизилась с христианами, обратившись к вере. Она посещала храм и не боялась исповедовать свою веру.

Правитель Троянополя Савин приказал жителям поклоняться языческим богам. Святая Гликерия, начертав на челе Крест, явилась в капище и показала крест народу. В этот момент Зевс, которому поклонялись язычники, рухнул. Савин приказал побить Гликерию камнями, но камни не коснулись её. Затем святую заключили в темницу, где Ангел приносил ей пищу. После многих дней Савин пришёл в темницу и велел вести Гликерию в Ираклию. Там святую бросили в печь, но огонь погас. Тогда Савин приказал содрать с неё кожу и бросить на камни, но Ангел исцелил её раны.

Темничный страж Лаодикий, увидев чудеса, уверовал и объявил себя христианином, после чего был усечён мечом. Святую отдали на растерзание зверям, но выпущенная львица смиренно лизала Гликерии ноги. Наконец, святая с молитвой обратилась к Господу, прося, чтобы Он взял её к Себе. В ответ она услышала голос с неба, призывавший её душу. В этот момент на святую была выпущена ещё одна львица. Она набросилась на мученицу и умертвила её, не став терзать тело.

Святая Гликерия пострадала за Христа около 177 года. Епископ Дометий и ираклийские христиане с честью похоронили святую. Мощи мученицы Гликерии прославились истечением целебного мира.

Приметы дня


Фото: iStock/ Tunatura

  • Дождь на Лукерью сулит дождливое лето.
  • Много комаров — к богатому урожаю овса и ягод.
  • Ясное утро и тёплый день — к благоприятному июню.
  • Обилие мух в конце мая предвещает грибной год.
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Традиции 26 мая


Фото: iStock/ Mateusz Atroszko

Согласно традициям, на Лукерью Комарницу необходимо усердно трудиться, чтобы в доме и саду был порядок. Считается, что прилежная и гостеприимная хозяйка может привлечь в свой дом счастье и благополучие.

Кроме того, в этот день принято сажать первую гречку, которую в народе называют «маёвкой». Хотя такой посев редко приносит обильный урожай, польза от него всё же есть — цветущая гречиха привлекает пчёл и птиц. Согласно народным поверьям, всё, что посажено на праздник, посвящённый Лукерье, должно дать богатый урожай. Это делает день особенно важным для аграриев и всех, кто связан с земледелием.

В старину люди придавали большое значение сновидениям, которые им снились в ночь на 26 мая. В народе верили, что такие сны могут быть вещими. Люди старались запомнить их как можно лучше, чтобы потом разгадать их значение.

Что нельзя делать в этот день


Считается, что в этот праздник нельзя бездельничать. Нужно быть занятым каким-то делом, чтобы привлечь удачу и благополучие. Это может быть как работа по дому, так и другие полезные занятия.

В праздник Святой Лукерьи не рекомендуется тратить большие суммы денег и совершать крупные покупки. Считается, что это может привести к финансовым трудностям в будущем. Лучше воздержаться от крупных трат и сберечь деньги.

По поверьям, в этот день нельзя плакать, даже от радости. Говорят, что слёзы в этот день могут привлечь неприятности. Поэтому важно сохранять спокойствие и позитивный настрой.

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#история
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#традиции
#приметы
#статьи
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В Гидрометцентре оценили прогнозы об аномально жарком лете в России
Вильфанд: прогноз об аномально жарком лете в РФ не соответствует действительности
25 мая 2025, 11:58

Фото: iStock/lamyai

Распространяющиеся в Сети сведения о том, что предстоящее лето станет самым жарким в России, не соответствуют действительности. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Специалист подчеркнул, что ряд СМИ распространяет информацию о том, что лето 2025 года станет самым жарким за всю историю наблюдений в России.

Однако Вильфанд подчеркнул, что в принципе не существует методов прогнозирования экстремальной погоды, поскольку такие показатели находятся за пределами современных научных знаний.

В связи с этим метеоролог призвал россиян не верить таким сообщениям и сперва спрашивать у тех, кто их распространяет, какие методы прогноза они используют.

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#жара
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#лето
#сми
#метеоролог
#роман вильфанд
#гидрометцентр
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На Солнце была зафиксирована вспышка высочайшего класса
25 мая 2025, 06:35

Фото: iStock/murat4art

На Солнце 25 мая была зафиксирована вспышка высочайшего класса — Х. Явление зафиксировали в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«25 мая в 04:52 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4098 (S05W22) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 17 минут», — передает институт на своем оициальном сайте.

Для классификации вспышек на Солнце используется пять разных категорий. Они именуются символами A, B, C, M и X. Как правило, вспышки могут привести к магнитным бурям и сопровождаются выбросами солнечной плазмы.

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#эксперт
#космос
#наука
#магнитные бури
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В России возвращается строительство деревянных многоквартирных домов
25 мая 2025, 06:33

Фото: iStock/Maudib

По словам первого зампреда профильного комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, в течение этого года в России начнут возводить деревянные многоквартирные дома. Об этом политик рассказал ТАСС.
«Сейчас проходят, буквально в это время, испытания с пожарными службами данных многоквартирных высотных домов. Я думаю, что у нас, примерно в течение года, уже начнут достаточно активно реализовываться проекты, пускай там не с высотным домостроением, но средней этажности, до пяти этажей у нас дома из дерева должны появиться в нашей стране», — объяснил агентству Кошелев.

Напомним, что в особенности в России массовое строительство многоквартирных деревянных домов происходило в Сибири еще во времена СССР. Позже девелоперы начали отказываться от дерева в пользу кирпича и монолитных конструкций.

Кошелев заявил, что сейчас проводятся испытания по выдерживанию такими зданиями воздействия прямого пламени. Депутат отметил, что в данном направлении уже есть хорошие показатели. К тому же такие здания сейсмоустойчивы, а в подобных условиях их прочность гораздо выше железобетонных или кирпичных строений.

Строительство деревянных многоэтажек особенно популярно в Норвегии, США, Финляндии и Канаде. Там существуют уже и 18-этажные постройки.

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#строительство
#испытания
#ссср
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#дерево
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Минпросвещения: обществознание исключат из программы учащихся 6-7-х классов
25 мая 2025, 04:06

Фото: iStock/hxdbzxy

Из школьной программы для учащихся 6-7-х классов будет исключен урок обществознание. Об этом сообщает РИА Новости.
«С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8-11-х классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9-11-х классов», — цитирует ведомство РИА Новости.

Переход на новые программы обучения будет проводиться в ближайшие два года. Директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елена Приступа заявила, что учебный план в школах должен соответствовать вызовам и идти в ногу со временем. Введение новых предметов должно полагаться на итоговых результат, который ожидается от последующих изменений.

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