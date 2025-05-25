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В Москве жильцы новостройки случайно нашли майнинговую ферму в доме, из-за которой они переплатили более четырех миллионов рублей за коммунальные услуги за полгода, сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечалось, что все случилось в многоэтажном жилом комплексе «Дискавери» на Беломорской улице, 23. Какое-то время люди платили огромные суммы за электричество (15 тысяч рублей вместо привычных 9), а общедомовое потребление шесть месяцев выросло на 40%.
Тогда жильцы дома решили разобраться в ситуации — расследование привело их в коммерческое помещение на первом этаже. Когда-то давно его сдали через объявление на двери. Местные IT-специалисты уточнили, что там находилась мощнейшая майнинговая ферма. Все оборудование подключили к общедомовой сети, и потребление делилось на всех. Почему так произошло — никто не понимает. Владельца помещения еще не нашли.
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Тогда жильцы дома решили разобраться в ситуации — расследование привело их в коммерческое помещение на первом этаже. Когда-то давно его сдали через объявление на двери. Местные IT-специалисты уточнили, что там находилась мощнейшая майнинговая ферма. Все оборудование подключили к общедомовой сети, и потребление делилось на всех. Почему так произошло — никто не понимает. Владельца помещения еще не нашли.
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Ольга Енгалычева